Poľská vláda pripravuje obmedzenie prídavkov na deti pre cudzincov

Varšava 24. marca (TASR) – Poľská vláda pripravuje návrh zákona, ktorý by mal obmedziť vyplácanie príspevku na dieťa nazvaného 800 Plus cudzincom, a dotkne sa najmä Ukrajincov. Ministerstvo vnútra pod vedením Tomasza Siemoniaka dokončuje návrh, ktorý by mal byť predložený na medzirezortné pripomienkovanie už v apríli, teda ešte pred prezidentskými voľbami. Informuje o tom spravodajca TASR podľa informácií portálu Fakt.



Podľa Faktu má návrh zaviesť podmienku, že na poberanie príspevku budú mať nárok iba tí cudzinci, ktorých rodičia žijú, pracujú a platia dane v Poľsku. V súčasnosti je jedinou podmienkou legálny pobyt dieťaťa a jeho rodičov na území krajiny. Proti plánovaným zmenám sa postavila ministerka práce a sociálnych vecí z Novej Ľavice Agnieszka Dziemianowicz-Bak, podľa ktorej má byť podpora určená všetkým deťom bez rozdielu.



Príspevok 500 zlotých (119 eur) mesačne na každé dieťa bez akýchkoľvek podmienok zaviedla v roku vláda Práva a Spravodlivosti a v roku 2023 ho zvýšila na 800 zlotých (190 eur). Návrh na jeho obmedzenie pre cudzincov priniesol v januári prezidentský kandidát vládnej Občianskej platformy Rafal Trzaskowski a premiér Donald Tusk ho podporil.



Vyplácanie príspevku sa aktuálne týka státisícov detí zo zahraničia. Podľa údajov poľskej sociálnej poisťovne za december 2024 dostávalo príspevok takmer 348.000 detí z iných krajín, z toho viac ako 292.000 detí s ukrajinským občianstvom, 24.000 detí bieloruského pôvodu a takmer päťtisíc detí z Rumunska. V roku 2024 odviedli ukrajinskí zamestnanci do poľského rozpočtu dane vo výške 15,2 miliardy zlotých (3,62 mld. eur), pričom výdavky na príspevky pre ich deti dosiahli 2,8 miliardy zlotých (0,67 mld. eur).



Spory o podobu príspevku môžu vyvolať napätie v rámci vládnej koalície. Už v minulosti sa z podobných dôvodov odložilo hlasovanie o znížení zdravotného poistenia pre živnostníkov.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)