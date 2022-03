Poľská vláda sa rozhodla obmedziť vzťahy s Ruskom

Varšava 29. marca (TASR) - Poľský kabinet prijal balík návrhov zákonov, ktoré zredukujú vzťahy Varšavy s Moskvou – dôvodom je invázia Ruska na Ukrajine. V utorok o tom informoval hovorca vlády Piotr Müller, ktorého citovala poľská tlačová agentúra PAP.



Müller oznámil, že vláda podnikla ďalšie kroky, aby mohla na domácej úrovni rozšíriť sankčné opatrenia, ktoré už boli zavedené na úrovni Európskej únie.



Vláda schválila návrh zákona umožňujúci zmrazenie majetku subjektov, ktoré podporujú inváziu Ruska na nezávislej Ukrajine. Poľský zoznam takýchto subjektov bude mať na starosti minister vnútra a bude zachádzať ďalej než sankcie EÚ už uvalené na Rusko, vysvetlil hovorca vlády.



Ďalším pripravovaným krokom je zaslanie diplomatickej nóty Rusku, v ktorom bude informované o tom, že Poľsko odstupuje od dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií.



Hovorca dodal, že dohoda z roku 1992 síce nikdy nevstúpila do platnosti, ale "je zastaraná a nie je zlučiteľná so súčasnou praxou týkajúcou sa zmlúv, predovšetkým odvtedy, ako sa Poľsko stalo členom EÚ".



Nakoniec sa vláda rozhodla aj úplne zakázať dovoz ruského uhlia.



"Uvedomujeme si, že to môže priniesť právne spochybňovanie, ale už nemôžeme ďalej čakať na reakciu EÚ v tejto veci," vyhlásil Müller.



Poľsko dováža z Ruska značné množstvá antracitu (druhu čierneho uhlia), hoci je samo tiež veľkým producentom uhlia – robí to najmä preto, že ruské uhlie sa lepšie hodí na výrobu energie a je lacnejšie.



Spojené štáty, Európska únia a mnoho ďalších západných spojencov uvalilo rozsiahle sankcie na Rusko za to, že vedie proti Ukrajine vojnu.



Poľsko tento týždeň predstaví aj plán zastavenia dodávok ruskej ropy, informoval podľa PAP hovorca vlády.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu vyhlásil, že Poľsko bude jednou z prvých, ak nie prvou krajinou v EÚ, ktorá úplne prestane odoberať ruské uhlie, ropu a plyn.



Morawiecki minulý týždeň povedal, že plán Poľska prestať odoberať ruské uhľovodíky bude "najradikálnejší" a "bude aj akýmsi orientačným bodom pre Nemecko a mnoho ďalších krajín".