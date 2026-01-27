< sekcia Zahraničie
Poľská vláda schválila ciele zahraničnej politiky na rok 2026
Za priority svojej zahraničnej a európskej politiky na rok 2026 vláda označila bezpečnosť Poľska, posilnenie vplyvu krajiny v silnej Európskej únii.
Autor TASR
Varšava 27. januára (TASR) - Poľská vláda v utorok schválila dokument o cieľoch a úlohách zahraničnej politiky na rok 2026. Materiál bude zaslaný prezidentovi Karolovi Nawrockému a poslúži ako základ pre programové vystúpenie šéfa diplomacie v Sejme, informuje varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia vlády a tlačovej konferencie ministra zahraničia Radoslawa Sikorského.
Za priority svojej zahraničnej a európskej politiky na rok 2026 vláda označila bezpečnosť Poľska, posilnenie vplyvu krajiny v silnej Európskej únii, využívanie zahraničnej politiky na podporu hospodárskeho rozvoja, aktívne a solidárne pôsobenie Poľska na globálnej úrovni a profesionálnu zahraničnú službu ako podmienku napĺňania strategických cieľov štátu.
Sikorski po zasadnutí vlády informoval, že na základe schváleného dokumentu pripraví každoročné programové vystúpenie ministra zahraničia, ktoré plánuje predniesť v Sejme 11. februára. Zdôraznil, že ide o tajný dokument a verejnosti predstaví len jeho hlavné tematické okruhy.
Minister zahraničných vecí zároveň uviedol, že dokument je súčasťou širšieho balíka strategických materiálov v oblasti diplomacie, ku ktorým patrí aj viacročná stratégia poľskej zahraničnej politiky. Predseda vlády Donald Tusk v tejto súvislosti podľa agentúry PAP vyhlásil, že pripravované vystúpenie šéfa diplomacie v Sejme nebude vzhľadom na súčasnú globálnu situáciu rutinné a poľská zahraničná politika čelí mimoriadne vážnym výzvam.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
