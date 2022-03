Poľská vláda schválila návrh zákona na pomoc utečencom z Ukrajiny

Utečenci utekajúci pred vojenským konfliktom na Ukrajine po vystúpení z vlaku z Ľvova na vlakovej stanici v poľskom meste Przemyšl 7. marca 2022. Foto: TASR/AP

Varšava 7. marca (TASR) - Poľská vláda v pondelok schválila návrh zákona na legalizáciu a zjednodušenie pobytu ukrajinských utečencov. Ako pripomína TASR, Poľsko už prijalo viac ako milión ľudí utekajúcich pred ruskou inváziou. Mnohí z nich chcú zostať v Poľsku, ktoré je členskou krajinou EÚ.Spravodajský web Wiadomości píše, že občania Ukrajiny získajú podľa zákona automaticky právo na legálny pobyt v trvaní 18 mesiacov s možnosťou jeho predĺženia o ďalších 18 mesiacov. Budú mať aj prístup na trh práce, k zdravotníckym službám a do vzdelávacích inštitúcií. Vláda tiež schválila vyčlenenie finančnej pomoci pre utečencov, ako aj hostiteľské rodiny a miestne orgány zapojené do pomoci Ukrajincom.Podľa agentúry DPA štát prispeje sumou 250 eur mesačne pre každého chráneného utečenca. Finančná pomoc má trvať najmenej dva mesiace. Návrh zákona musí ešte posúdiť a schváliť parlament.Podľa premiéra Mateusza Morawieckého má byť tento balík opatrenípre Ukrajincov utekajúcich pred ozbrojeným konfliktom vo svojej vlasti.V reakcii na masívny prílev utečencov z Ukrajiny, najmä žien a detí, sa v Poľsku aktivizovali dobrovoľníci, úrady a humanitárne či profesijné organizácie, ktoré ponúkajú utečencom to najnutnejšie: stravu, dopravu a miesto na odpočinok a spánok, a to aj vo svojich domovoch. Utečencom výdatne pomáha aj početná ukrajinská komunita žijúca v Poľsku.Premiér Morawiecki vyhlásil, že, keď. Dodal, že vďaka tomu nebolo nateraz potrebné vytvárať v Poľsku veľké utečenecké tábory.