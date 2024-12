Poľská vláda schválila návrh zákona, ktorý obmedzuje právo na azyl

Varšava 18. decembra (TASR) - Poľská vláda prijala v stredu návrh zákona na dočasné obmedzenie azylových práv. Týmto spôsobom chce bojovať proti nelegálnej migrácii zo susedného Bieloruska, zákon však vstúpi do platnosti až po schválení v parlamente a podpise prezidenta. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že právo na azyl "dnes zneužívajú - obzvlášť na hraniciach s Bieloruskom - nepriatelia Poľska". Novinárom povedal, že návrhom zákona chce vláda znova prebrať kontrolu nad poľskými hranicami.



Navrhovaný zákon migrantom umožňuje žiadať o udelenie azylu na maximálne 60 dní s možnosťou predĺženia o ďalších 60 dní. Vláda by však ešte musela vymedziť úsek hraníc, pre ktorý by sa takéto azylové obmedzenie uplatňovalo.



Tuskova koalícia má v parlamente väčšinu kresiel. Menší koaličný partner, strana Ľavica, však má k tomuto návrhu určité výhrady. Na to, aby vstúpil zákon do platnosti ju následne musí podpísať aj prezident Andrzej Duda, ktorý bol kandidátom dnes opozičnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS).



Poľská vláda schválila v stredu viacero ďalších návrhov zákonov týkajúcich sa cudzincov vrátane sprísnenia udeľovanie víz.



Krajiny na východe Európskej únie dlhodobo obviňujú Rusko a jeho spojenca Bielorusko z toho, že v ostatných rokoch posiela k ich hraniciam tisíce migrantov, čím sa snaží o destabilizáciu EÚ.



Migranti, najmä z blízkovýchodných či afrických krajín, začali húfne prichádzať k bielorusko-poľským hraniciam v roku 2021, keď sa EÚ snažila potrestať Minsk za jeho zásahy proti opozícii. Situácia sa vystupňovala po tom, ako Rusko v roku 2022 napadlo susednú Ukrajinu.



Európska komisia minulý týždeň prijala komuniké, v súlade s ktorým by štáty EÚ susediace s Ruskom a Bieloruskom mohli v prípade takéhoto zneužívania migrácie ako zbrane obmedziť právo na azyl.