Poľská vláda spraví všetko, aby zachovala baňu Turów napriek verdiktu

Varšava 7. júna (TASR) - Poľská vláda využije všetky existujúce právne opatrenia, aby ponechala v prevádzke svoju hnedouhoľnú baňu Turów ležiacu pri hraniciach s Českom. Povedal to v stredu hovorca poľskej vlády Piotr Müller, a to aj napriek utorkovému rozhodnutiu súdu vo Varšave, ktorý bani pozastavil povolenie na ťažbu z environmentálnych dôvodov. TASR o tom informuje na základe správy poľskej agentúry PAP.



Viaceré organizácie vrátane Greenpeace či ekologického združenia EKO-UNIA podali ešte v novembri 2022 sťažnosť proti tzv. environmentálnemu povoleniu na prevádzku tejto bane. Súd vo Varšave tento týždeň skonštatoval, že v prípade bane Turów existuje riziko spôsobenia značných škôd na životnom prostredí a pozastavil jej tzv. environmentálne povolenie na ťažbu.



Hovorca vlády Müller označil v stredu verdikt za "bizarný" s tým, že žiadosť zahraničných organizácií takto podľa jeho slov spôsobila, že Poľsku "hrozí destabilizácia trhu s energiami". Dodal, že ak niekto pozastaví takéto povolenie "namiesto toho, aby zvážil podstatu veci", svedčí to o jeho zámeroch. Na otázku, či sa vláda plánuje voči verdiktu odvolať uviedol, že v tejto veci "využije všetky dostupné právne opatrenia".



Ťažbu v bani Turów sprevádzajú dlhoročné právne spory. Česko už pred rokmi žiadalo európsky súd o zastavenie ťažby v bani z dôvodov jej nepriaznivého vplyvu na životné prostredie. Podľa Prahy baňa prispieva k zníženiu hladiny podzemnej vody v prihraničných oblastiach. Environmentálni aktivisti a tamojší obyvatelia sa okrem toho sťažovali aj na hluk a prašné prostredie.



Súdny dvor EÚ v reakcii na sťažnosť Prahy v máji 2021 nariadil Poľsku okamžité zastavenie ťažby. Po tom, čo Varšava toto rozhodnutie nerešpektovala, jej súd v septembri 2021 uložil povinnosť platiť Európskej komisii denné penále vo výške 500.000 eur.



Začiatkom februára 2022 bol však prípad vyradený z registra Súdneho dvora EÚ vďaka dohode, ktorú dosiahli Varšava s Prahu. Poľsko na základe nej zaplatilo Českej republike 45 miliónov eur.



Baňa následne získala aj tzv. environmentálne povolenie na prevádzku, ktoré však v novembri 2022 napadli mimovládne organizácie, pričom sa postavili aj proti zmienenej poľsko-českej dohode. Tvrdili pritom, že životné prostredie vrátane podzemných vôd v Českej republike ťažba stále ovplyvňuje.