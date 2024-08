Poľská vláda vydala nové usmernenia pre uľahčenie interrupcií

Varšava 30. augusta (TASR) - Poľská vláda predstavila v piatok nové usmernenia, ktoré zmierňujú prísne pravidlá pre interrupcie v krajine. Prokurátorov zároveň vyzvala, aby ako dôvod na legálne vykonanie zákroku uznali aj ohrozenie duševného zdravia ženy, uvádza TASR podľa agentúry AFP.



Poľsko má jedny z najprísnejších interrupčných zákonov v Európe. Umelé ukončenie tehotenstva je v prevažne katolíckej krajine legálne len v prípade, ak je gravidita dôsledkom sexuálneho napadnutia alebo incestu, alebo ak ohrozuje život či zdravie matky. Kriminalizované je aj vykonávanie takýchto zákrokov, za ktoré hrozia lekárom až tri roky väzenia.



Poľská vláda v piatok uviedla, že za dostatočný dôvod na umelé prerušenie tehotenstva by sa podľa platného zákona malo považovať aj ohrozenie duševného zdravia ženy-matky. Usmernenia vypracovvala ministerka zdravotníctva Izabela Leszczyna v spolupráci s ministrom spravodlivosti Adamom Bodnarom.



Premiér Donald Tusk v piatok povedal, že vďaka novým usmerneniam sa "lekári nemusia obávať prokuratúry, keď rozhodujú o umelom ukončení tehotenstva z dôvodu zdravotných rizík, napríklad aj duševného zdravia".



Poľské ľudskoprávne skupiny tvrdia, že v dôsledku platnej legislatívy a hroziaceho väzenia sa lekári boja interrupcie v krajine vykonávať dokonca aj v prípadoch, keď sú na to splnené zákonom stanovené podmienky.



Vládna koalícia ešte pred voľbami sľubovala, že takéto lekárske zákroky dekriminalizuje do 12. týždňa tehotenstva. V parlamente však v júli s touto snahou neuspela.



Tusk vtedy uviedol, že v Sejme (dolnej komore parlamentu) sa pre odlišný názor Poľskej ľudovej strany nenájde väčšina, ktorá by takúto zmenu odhlasovala. "V tomto parlamente proste nebude až do ďalších volieb väčšina pre legálne potraty v plnom zmysle slova," povedal. Nové usmernenia podľa jeho slov "samozrejme nemôžu zmeniť zákon... menia však postoj prokuratúry a lekárov".