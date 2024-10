Poľská vláda zvyšuje spotrebnú daň z cigariet a tabakových výrobkov

Varšava 2. októbra (TASR) - Poľská vláda v utorok schválila postupné zvýšenie spotrebnej dane z cigariet, tabaku, zahrievaných tabakových výrobkov a e-liquidov, oznámil úrad predsedu vlády. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.



Cieľom je znížiť spotrebu tabakových výrobkov a ich alternatív, najmä medzi maloletými, a zároveň zosúladiť cenové úrovne v Poľsku s inými krajinami Európskej únie. Ceny cigariet v Poľsku patria podľa Európskej komisie medzi najnižšie v rámci EÚ.



Podľa vládneho návrhu v roku 2025 vzrastie špecifická zložka spotrebnej dane z cigariet o 25 percent, v roku 2026 o 20 percent a v roku 2027 o 15 percent. Podobne sa zvýši aj spotrebná daň z tabaku na fajčenie o 38 percent v budúcom roku, 30 percent v roku 2026 a 22 percent v roku 2027.



Spotrebná daň z cigár a cigariek sa má v nasledujúcom roku zvýšiť o 25 percent, v roku 2026 o 20 percent a o 15 percent v roku 2027.



Daňové sadzby na zahrievané tabakové výrobky sa majú zvýšiť výraznejšie. V roku 2025 to bude 50 percent, v roku 2026 20 percent a 15 percent v roku 2027. Pre e-liquidy sa zvýši spotrebná daň o 75 percent v roku 2025, 50 percent v roku 2026 a 25 percent v roku 2027.



Súčasné sadzby spotrebnej dane budú platiť do 28. februára 2025, nová sadzba nadobudne účinnosť 1. marca a zostane v platnosti do 31. decembra daného roku.