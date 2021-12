Poľská vládna koalícia je sklamaná z vetovania mediálneho zákona

Varšava 27. decembra (TASR) - Správna rada spoločnosti TVN Discovery Group v pondelok "s uznaním a radosťou" prijala rozhodnutie poľského prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý vetovaním tzv. lex TVN podporil slobodu médií a právo výberu pre divákov. Súčasne ním aj podporil dobré vzťahy s USA, uvádza sa vo vyhlásení správnej rady.



Kontroverzný zákon o vlastníctve médií, ktorý podľa kritikov mohol obmedziť slobodu tlače a bol namierený voči spravodajskej televízii TVN24, Duda nepodpísal, lebo by to - podľa jeho vyjadrenia - okrem iného Poľsko "stálo miliardy dolárov".



Chargé d’affaires amerického veľvyslanectva Bix Aliu sa poďakoval prezidentovi Dudovi za jeho líderský postoj a oddanosť spoločným demokratickým hodnotám a za ochranu investičnej klímy v Poľsku. "Spolu sú spojenci silnejší," zdôraznil.



Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) vo svojom vyhlásení uviedla, že rešpektuje právo veta prezidenta Andrzeja Dudu a jeho rozhodnutie o novele mediálneho zákona, "hoci sme z toho sklamaní". PiS dodala, že táto záležitosť si vyžaduje reguláciu, ako je to v iných krajinách, aby subjekty z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru neobchádzali zákon, vyhlásila hovorkyňa PiS Anita Czerwiňská.



Prezidentovo rozhodnutie kritizovali aj politici z koaličnej strany Solidárne Poľsko. Jej poslanec Janusz Kowalski pripomenul, že "v roku 2015 sme Poliakom sľúbili reformu súdnictva a repolonizáciu médií". Ale "v roku 2017 prezidentské veto zastavilo reformu súdnictva a dnes ďalšie prezidentské veto zastavilo poriadok v transparentnosti vlastníctva médií v Poľsku. Poľské srdcia to bolí. Veľmi," vyhlásil Kowalski.



Zákon sa teraz vráti do dolnej komory poľského parlamentu - Sejmu. Na to, aby Sejm prelomil prezidentovo veto, museli by za návrh zákona hlasovať tri pätiny poslancov.



Novelu mediálneho zákona prijal Sejm v lete. Horná komora parlamentu, Senát, ho však s tesnou prevahou opozície v septembri odmietla. Poslanci Sejmu ale v polovici decembra o dokumente znova hlasovali a opätovne ho schválili.



"Rozhodnutie prezidenta sme prijali s uspokojením," uviedol v rozhovore pre spravodajský web Onet.pl Mikolaj Sowiňski, právny zástupca spoločnosti Discovery Group.



Advokát zároveň zdôraznil, že napriek prezidentskému vetu kauza ešte stále nie je ukončená, pretože televízia TVN7 ešte stále - už vyše roka - čaká na vydanie licencie.



Upozornil, že "ak táto licencia alebo akákoľvek iná licencia", o ktorú žiada skupina TVN, nebude udelená, hrozba medzinárodnej arbitráže trvá.



Platnosť terajšej licencie pre TVN7 vyprší 25. februára 2022. V tejto súvislosti Sowiňski vyslovil predpoklad, že rada pre retransmisiu možno čakala s rozhodnutím vo veci licencie na to, ako rozhodne Duda o lex TVN.



Predseda poľského Senátu Tomasz Grodzki sa Dudovi poďakoval za jeho rozhodnutie a zdôraznil, že "tlak má zmysel. Bránili sme slobodné médiá". Sľúbil tiež, že "demokratická väčšina v Senáte a my, slobodní občania, nikdy nedovolíme, aby nám ich niekto zobral".



Ľavicový politik Robert Biedroň konštatoval, že Dudovo rozhodnutie bolo preňho "príjemným prekvapením". "Prezident si už dupol," napísal Biedroň.



"Úľava pre slobodné médiá, facka pre (lídra vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslawa) Kaczyňského," napísala Beata Maciejewská, poslankyňa strany Ľavica.



Šéf Občianskej platformy (PO) Donald Tusk tiež konštatoval, že tlak "ulice a zo zahraničia (Ameriky), má zmysel". "Nech už nikto nehovorí, že to nestojí za to, že sa to nedá, že nič nedokážeme. Môžeme a musíme (tak pokračovať)," apeloval.



Dudu pochválil aj Michal Szczerba z opozície. Podľa neho ide o "dobré rozhodnutie", pričom "rozhodlo aj mnohomiliardové odškodné pre majiteľa TVN, ktoré viselo nad Štátnou pokladnicou ako Damoklov meč!"



Politickí analytici vo svojich reakciách označujú Dudovo rozhodnutie za "veľmi racionálne", dokonca aj "za najdôležitejšie počas jeho druhého funkčného obdobia".



Kritici videli v novelizácii mediálneho zákona pokus vlády umlčať spravodajskú stanicu TVN24 – s americkými vlastníkmi – za jej kritické reportáže. Podľa navrhovanej novely by subjekty vlastniace médiá v Poľsku nesmeli byť závislé od spoločností či osôb registrovaných mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). Ak by zákon nadobudol účinnosť, americká spoločnosť Discovery by bola nútená predať svoj väčšinový podiel v TVN, jednej z najväčších poľských súkromných televíznych sietí.