Poľská vládna strana PiS vedie v najnovšom predvolebnom prieskume

Varšava 15. septembra (TASR) - Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) má podľa podľa prieskumu verejnej mienky agentúry IBRiS najväčšiu šancu na víťazstvo v parlamentných voľbách 15. októbra tohto roku. Predpokladaná volebná účasť by bola 58,8 percenta. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Strana Jaroslawa Kaczynského by získala 33,3 percenta hlasov, čo predstavuje nárast o 0,2 percentuálnych bodov (pb) oproti koncu augusta.



Na druhom mieste je stabilne centristická Občianska platforma (KO), ktorá môže počítať s podporou 26,4 percenta voličov (pokles o 0,3 pb).



Tretie miesto obsadila koalícia Nová ľavica s podporou 11,1 percenta (nárast o 1,5 pb). Stredopravá Tretia cesta, koalícia Poľska 2050 a Poľskej ľudovej strany (PSL) má podporu 10,2 percenta (nárast o 0,1 pb) a radikálna pravicová Konfederácia 10,1 percenta (pokles 1,3 pb).



Vyplýva to z prieskumu agentúry IBRiS pre webovú stránku Onet uskutočneného 13. septembra na celoštátnej vzorke 1000 ľudí. Uskutočnil sa metódou CATI (štandardizovaný počítačom podporovaný dotazníkový rozhovor).