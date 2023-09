Poľská vládnuca PiS naháňa voličov protinemeckým propagačným videom

Varšava 11. septembra (TASR) - Poľská vládnuca konzervatívna strana Právo a Spravodlivosť (PiS) zverejnila propagačné predvolebné video, v ktorom naznačuje, že líder poľskej opozície je ovplyvňovaný Nemeckom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.



Video na platforme X zachytáva pomyselný interiér nemeckého veľvyslanectva vo Varšave za zvukov Jazdy valkýr od Richarda Wagnera. Lídrovi PiS Jaroslawovi Kaczyňskému odtiaľ telefonuje diplomat so silným nemeckým prízvukom. Vysvetľuje mu, že s ním chce hovoriť nemecký kancelár Olaf Scholz, aby mu vysvetlil, že v Poľsku sa opäť zvýši vek odchodu do dôchodku.



"O tejto otázke (veku odchodu do dôchodku) rozhodnú Poliaci v referende. Tusk tu už nie je a takéto praktiky sa skončili," reaguje Kaczyňski a zloží.



Ide o narážku na bývalého premiéra a neskôr predsedu Európskej rady a súčasného lídra poľskej opozície Donalda Tuska. Počas jeho premiérovania sa v Poľsku zvýšil vek odchodu do dôchodku, ktorý PiS po nástupe k moci zrušila, pripomína DPA.



Tusk mal vždy dobré vzťahy s Nemeckom. Najnovšie video podľa agentúry AP naznačuje, že ako poľský premiér sa riadil návrhmi z Nemecka, pričom súčasná poľská nacionalistická vláda vonkajším vplyvom nepodlieha. Voličmi PiS je pritom mnoho starých ľudí, ktorí môžu voči Nemecku prechovávať negatívne pocity aj v súvislosti s okupáciou počas druhej svetovej vojny.



V Poľsku sa budú 15. októbra konať parlamentné voľby. Paralelne s nimi sa uskutoční aj referendum, ktoré sa okrem iného bude týkať aj veku odchodu do dôchodku. Tusk je lídrom najsilnejšej poľskej opozičnej strany, liberálno-konzervatívnej Občianskej platformy (PO).