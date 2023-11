Poľská vojenská polícia označila postrelenie migranta za nehodu

Varšava 6. novembra (TASR) – Postrelenie migranta na poľsko-bieloruskej hranici bola nehoda. Podľa vyšetrovania poľskej vojenskej polície ho zapríčinilo zakopnutie vojaka, ktorému následne vystrelila zbraň. TASR informuje podľa agentúry PAP.



O incidente v nedeľu na sociálnych sieťach informovali humanitárni aktivisti, neskôr ho potvrdila aj miestna prokuratúra.



Zraneného muža bez dokladov previezli do nemocnice v meste Hajnowka. Pre agentúru PAP zástupca prokuratúry mesta Bielostok pre vojenské záležitosti Radoslaw Wiszenko povedal, že podľa predbežného vyšetrovania sa vojak potkol a zo zbrane vyšiel náhodný výstrel.



Hovorca poľskej vojenskej polície Iwo Sana vyhlásil, že vojak najskôr vystrelil varovné výstrely, aby na skupinu nelegálnych migrantov upozornil inú hliadku pohraničnej stráže.



"Vojak sa potkol a vystrelil náhodným smerom, čo spôsobilo nehodu," dodal Sawa.



Vyšetrovanie prípadu sa vedie ako nedbanlivá manipulácia so zbraňou a zranenie inej osoby. Vojakovi hrozí v prípade ľahších zranení obete až trojročné väzenie. V prípade vážneho zranenia alebo smrti to môže byť až osem rokov.