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Poľské a ukrajinské médiá vyzvali na jednotu napriek napätiu
Signatári vyjadrili znepokojenie, že súčasné spory negatívne ovplyvňujú vzájomné postoje Poliakov a Ukrajincov.
Autor TASR
Varšava 23. júna (TASR) - Skupina poľských a ukrajinských médií a novinárskych organizácií v pondelok vyzvala na zachovanie poľsko-ukrajinskej jednoty bez ohľadu na súčasné napätie vo vzájomných vzťahoch. Signatári spoločného vyhlásenia upozornili, že prehlbovanie sporu môže nahrávať Rusku a oslabovať spoluprácu oboch krajín. Informuje o to varšavský spravodajca TASR.
V texte zverejnenom v poľských aj ukrajinských médiách autori pripomínajú, že Ukrajina už dvanásť rokov čelí ruskej agresii a od začiatku plnoformátovej invázie Kremľa v roku 2022 získala rozsiahlu poľskú pomoc vrátane vojenskej, finančnej a humanitárnej podpory vrátane prijatia 2 miliónov utečencov.
Signatári vyjadrili znepokojenie, že súčasné spory negatívne ovplyvňujú vzájomné postoje Poliakov a Ukrajincov. Podľa nich ide o výzvu pre politikov, médiá aj občiansku spoločnosť v oboch krajinách.
Vo vyhlásení sa uvádza, že tragické kapitoly poľsko-ukrajinskej histórie sú využívané na politické ciele, no aktuálnou prioritou zostáva spoločný odpor proti Rusku. Autori vyzvali politikov, aby hľadali cestu k dohode a riešeniu krízy. Varovali tiež pred ruskými dezinformačnými aktivitami, ktorých cieľom je prehlbovať rozpory medzi Poliakmi a Ukrajincami.
Pripomenuli spoločné vyhlásenie bývalých prezidentov Poľska a Ukrajiny Aleksandra Kwašniewského a Leonida Kučmu z roku 2013. „Prosíme našich krajanov, aby urobili všetko pre to, aby sa uctenie pamiatky obetí dávnych konfliktov nestalo nástrojom na vyostrovanie vzťahov a premrhanie doterajších výsledkov zmierovania medzi našimi národmi,“ citovali z dokumentu pri príležitosti 70. výročia Volynského masakru.
Výzvu podpísali viaceré poľské a ukrajinské redakcie vrátane denníkov Gazeta Wyborcza, Onet, Newsweek, Polityka, OKO.press, Ukrajinska pravda, Jevropejska pravda či Kyiv Independent a ďalšie médiá.
V texte zverejnenom v poľských aj ukrajinských médiách autori pripomínajú, že Ukrajina už dvanásť rokov čelí ruskej agresii a od začiatku plnoformátovej invázie Kremľa v roku 2022 získala rozsiahlu poľskú pomoc vrátane vojenskej, finančnej a humanitárnej podpory vrátane prijatia 2 miliónov utečencov.
Signatári vyjadrili znepokojenie, že súčasné spory negatívne ovplyvňujú vzájomné postoje Poliakov a Ukrajincov. Podľa nich ide o výzvu pre politikov, médiá aj občiansku spoločnosť v oboch krajinách.
Vo vyhlásení sa uvádza, že tragické kapitoly poľsko-ukrajinskej histórie sú využívané na politické ciele, no aktuálnou prioritou zostáva spoločný odpor proti Rusku. Autori vyzvali politikov, aby hľadali cestu k dohode a riešeniu krízy. Varovali tiež pred ruskými dezinformačnými aktivitami, ktorých cieľom je prehlbovať rozpory medzi Poliakmi a Ukrajincami.
Pripomenuli spoločné vyhlásenie bývalých prezidentov Poľska a Ukrajiny Aleksandra Kwašniewského a Leonida Kučmu z roku 2013. „Prosíme našich krajanov, aby urobili všetko pre to, aby sa uctenie pamiatky obetí dávnych konfliktov nestalo nástrojom na vyostrovanie vzťahov a premrhanie doterajších výsledkov zmierovania medzi našimi národmi,“ citovali z dokumentu pri príležitosti 70. výročia Volynského masakru.
Výzvu podpísali viaceré poľské a ukrajinské redakcie vrátane denníkov Gazeta Wyborcza, Onet, Newsweek, Polityka, OKO.press, Ukrajinska pravda, Jevropejska pravda či Kyiv Independent a ďalšie médiá.