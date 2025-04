Poľské firmy budú musieť zbierať údaje o situácii žien v štruktúrach

Varšava 16. apríla (TASR) - Poľský minister aktív štátu Jakub Jaworowski v stredu oznámil, že štátne podniky v Poľsku budú musieť povinne zbierať údaje o situácii žien vo svojich štruktúrach. Cieľom je monitorovať rovnosť príležitostí a zlepšovať podmienky pre kariérny rast žien. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Minister na Európskom fóre nových ideí 2025 (EFNI) uviedol, že jeho rezort už v marci zaviedol odporúčania pre približne 50 podnikov so štátnou účasťou. Tieto smernice majú za cieľ podporiť rozvoj žien vo vedúcich pozíciách a zahrnúť rovnosť pohlaví do cieľov riadenia firiem.



„Budeme dôsledne požadovať, aby podniky zbierali dáta o postavení žien a určovali si konkrétne ciele v tejto oblasti,“ povedal Jaworowski. Zdôraznil aj význam zavedenia moderných personalistických procesov zameraných na kompetencie bez ohľadu na pohlavie, ako aj vytvárania pracovného prostredia priateľského k rodinám.



Minister uviedol, že vo vedení jeho vlastného rezortu tvorili ženy v roku 2023 približne 37 %, pričom v súčasnosti ich podiel stúpol na 46 %. Upozornil tiež na zníženie platovej nerovnosti medzi mužmi a ženami z 5,5 % na 3 %.



Príprava odporúčaní prebehla v spolupráci s približne 40 mimovládnymi organizáciami. Okrem implementácie interných opatrení sa pripravuje aj legislatíva vychádzajúca z európskej smernice „Women on boards“, ktorá má zabezpečiť rovnováhu pohlaví v orgánoch veľkých verejne obchodovaných spoločností. Tá by mala zahŕňať firmy s viac než 250 zamestnancami a ročným obratom nad 50 miliónov eur.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)