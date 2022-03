Poľské hranice dosiaľ prekročilo 2,3 milióna utečencov z Ukrajiny

Varšava 27. marca (TASR) – Od začiatku ruského útoku na Ukrajinu prišlo do Poľska celkovo 2,3 milióna utečencov zo susednej krajiny. Oznámila to v nedeľu poľská pohraničná stráž, podľa ktorej v sobotu hranicu smerom do Poľska prekročilo približne 31.100 ľudí, o 2,2 percenta viac ako v piatok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a PAP.



Pohraničná stráž tiež uviedla, že počas uplynulej noci, do nedele 7.00 h, prišlo do krajiny ďalších 5200 ľudí z Ukrajiny.



Hranicu z Poľska na Ukrajinu od začiatku vojny 24. februára prekročilo približne 339.000 ľudí. Podľa poľskej pohraničnej stráže týmto smerom cestujú prevažne ukrajinskí občania, ktorí sa vracajú do vlasti. Mnohí muži, no tiež ženy, sa chcú pridať k ukrajinskej armáde v boji proti ruským silám. Iní sa vracajú, aby sa postarali o deti alebo príbuzných v núdzi.



V súčasnosti nie sú k dispozícii oficiálne informácie o tom, koľko vojnových utečencov zostalo v Poľsku a koľko z nich už odišlo do iných štátov EÚ, dopĺňa DPA.