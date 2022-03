Poľské hranice prekročilo už vyše 2,17 milióna ukrajinských utečencov

Varšava/Kyjev 23. marca (TASR) - Viac než 2,17 milióna ukrajinských utečencov prekročilo od začiatku ruskej vojenskej invázie hranice do susedného Poľska, uviedla v stredu na sociálnej sieti Twitter poľská pohraničná stráž. Informovala o tom agentúra DPA.



Iba v priebehu utorka prišlo podľa jej údajov na územie Poľska približne 31.000 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim dňom to bol trojpercentný nárast.



Naopak, odkedy sa 24. februára začala vojna, odišlo z Poľska na Ukrajinu zhruba 285.000 osôb, sumarizuje DPA. Doposiaľ nie sú oficiálne údaje o tom, koľko vojnových utečencov v Poľsku zostalo a koľko sa presunulo do ostatných štátov Európskej únie.



Ukrajina – rozlohou najväčšia krajina v Európe – mala pred ruským vojenským útokom viac než 44 miliónov obyvateľov, všíma si DPA. Poľsko a Ukrajinu spájajú štátne hranice dlhé 500 kilometrov.