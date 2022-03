Poľské hranice prekročilo z Ukrajiny už vyše 2,1 milióna ľudí

Ľudia utekajúci pred vojenským konfliktom na Ukrajine oddychujú v priestoroch telocvične v utečeneckom centre na poľsko-ukrajinskom hraničnom priechode v dedine Medyka, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Varšava 21. marca (TASR) - Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu prišlo do Poľska z Ukrajiny už vyše 2,1 milióna ľudí. Počet ľudí, ktorí denne prekračuje ukrajinsko-poľské hranice, však klesá. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a televízie BBC.Poľská pohraničná stráž v pondelok na sociálnej sieti Twitter uviedla, že poľské hranice prekročilo z Ukrajiny od začiatku vojenského konfliktu už 2.114.000 ľudí.Podľa pohraničnej stráže prišlo v nedeľu z Ukrajiny do Poľska viac ako 33.800 ľudí, čo je o približne 16 percent menej ako deň predtým.V pondelok do 7.00 h ráno prekročilo ukrajinsko-poľské hranice približne 5700 ľudí, čo je o asi 17 percent menej než počet ľudí, ktorí tieto hranice prekročili v rovnakom čase v sobotu.Podľa BBC niektorí ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny, Poľsko už opustili a pokračovali do iných krajín. Podľa profesora Macieja Duszczyka z Varšavskej univerzity, ktorý sa zaoberá migračnými štatistikami, ostáva v Poľsku zatiaľ okolo 1,2 milióna ukrajinských utečencov.Viac ako štvrť milióna ľudí (264.000) sa zase od začiatku vojenského konfliktu cez Poľsko vrátilo späť na Ukrajinu, píše BBC.