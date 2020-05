Poľské hranice zostanú zatvorené minimálne do 12. júna

Varšava 13. mája (TASR) - Poľsko predĺži prísne kontroly na svojich hraniciach, zavedené pred dvoma mesiacmi pre pandémiu koronavírusu, do 12. júna. Oznámilo to v stredu poľské ministerstvo vnútra, ktoré citovala agentúra Reuters.



Vláda v marci uzavrela hranice krajiny pre väčšinu cudzincov s cieľom zastaviť šírenie vírusu. Platnosť rozhodnutia už odvtedy štyrikrát predĺžila.



Hranice Poľska môžu na stanovených priechodoch naďalej prekračovať poľskí občania, diplomati, cudzí štátni príslušníci s právom na pobyt a vodiči nákladnej dopravy.



Varšava však už v posledných týždňoch niektoré z karanténnych opatrení zmiernila: opäť a otvorili nákupné centrá, hotely a vonkajšie ihriská, ako aj materské školy.



V priebehu stredy má byť oznámené ďalšie zmiernenie opatrení týkajúcich sa škôl, reštaurácií a kaderníctiev.



Poľsko doposiaľ potvrdilo 17.062 prípadov nákazy koronavírusom a 847 súvisiacich úmrtí. V utorok zaznamenalo výrazný denný nárast počtu infekcií v spojitosti so šírením nákazy medzi baníkmi.



Prvý prípad nákazy v Poľsku zaznamenali 4. marca. Od 20. apríla vláda začala s postupným uvoľňovaním niektorých obmedzení.