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Poľské médiá kritizujú šéfa TV Republika za vyjadrenia o streľbe
Ministerka kultúry Marta Cienkowská v nedeľu informovala o podaní sťažnosti na KRRiT v súvislosti so sobotným spravodajstvom stanice.
Autor TASR
Varšava 8. novembra (TASR) - Rada poľských médií (RPM) v nedeľu skritizovala šéfredaktora najsledovanejšej poľskej spravodajskej Televízie Republika Tomasza Sakiewicza za jeho sobotné vyjadrenie týkajúce sa streľby v Krakove. Organizácia dospela k záveru, že novinár využil tragédiu na budovanie politického naratívu. Člen Štátnej rady pre rozhlas a televíziu (KRRiT) Tadeusz Kowalski zároveň vyzval na prijatie opatrení voči tejto stanici. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
V sobotu Sakiewicz v priamom prenose naznačil, že na mieste streľby nebola polícia, pretože jej posily boli nasmerované do Varšavy k Ústavnému súdu. V dôsledku zásahu polície boli dvaja policajti ťažko zranení.
„Názor, že na mieste tragédie nie je polícia, pretože všetky zálohy boli presunuté do Varšavy, je neprijateľným zneužitím tragédie na budovanie politického naratívu a nemá nič spoločné s žurnalistikou,“ uviedla RPM vo svojom vyhlásení.
Zdôraznila tiež, že prístup k miliónom divákov so sebou nesie osobitnú zodpovednosť, najmä v krízových situáciách. Konzervatívna TV Republika je najsledovanejšou poľskou spravodajskou televíziou. Často je kritická voči vláde Donalda Tuska a Financial Times ju v roku 2024 označil za „poľský Fox News“.
„Našou úlohou je informovať, varovať, overovať fakty, zvažovať slová, nešíriť neoverené informácie a nepodnecovať emócie. Tragédia nesmie byť palivom pre politický spor,“ zdôraznila organizácia. Vyjadrila tiež sústrasť rodinám obetí a uznanie zložkám, ktoré sa podieľali na záchrannej akcii.
„Vyzývam členov KRRiT, aby bezodkladne prijali opatrenia stanovené v zákone,“ napísal profesor Varšavskej univerzity Tadeusz Kowalski, podľa ktorého mohla televízia porušiť zákon o rozhlase a televízii. Vyzval tiež vysielateľa, aby prestal vysielať obsah, ktorý by mohol podporovať správanie ohrozujúce zdravie alebo bezpečnosť.
Ministerka kultúry Marta Cienkowská v nedeľu informovala o podaní sťažnosti na KRRiT v súvislosti so sobotným spravodajstvom stanice.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
V sobotu Sakiewicz v priamom prenose naznačil, že na mieste streľby nebola polícia, pretože jej posily boli nasmerované do Varšavy k Ústavnému súdu. V dôsledku zásahu polície boli dvaja policajti ťažko zranení.
„Názor, že na mieste tragédie nie je polícia, pretože všetky zálohy boli presunuté do Varšavy, je neprijateľným zneužitím tragédie na budovanie politického naratívu a nemá nič spoločné s žurnalistikou,“ uviedla RPM vo svojom vyhlásení.
Zdôraznila tiež, že prístup k miliónom divákov so sebou nesie osobitnú zodpovednosť, najmä v krízových situáciách. Konzervatívna TV Republika je najsledovanejšou poľskou spravodajskou televíziou. Často je kritická voči vláde Donalda Tuska a Financial Times ju v roku 2024 označil za „poľský Fox News“.
„Našou úlohou je informovať, varovať, overovať fakty, zvažovať slová, nešíriť neoverené informácie a nepodnecovať emócie. Tragédia nesmie byť palivom pre politický spor,“ zdôraznila organizácia. Vyjadrila tiež sústrasť rodinám obetí a uznanie zložkám, ktoré sa podieľali na záchrannej akcii.
„Vyzývam členov KRRiT, aby bezodkladne prijali opatrenia stanovené v zákone,“ napísal profesor Varšavskej univerzity Tadeusz Kowalski, podľa ktorého mohla televízia porušiť zákon o rozhlase a televízii. Vyzval tiež vysielateľa, aby prestal vysielať obsah, ktorý by mohol podporovať správanie ohrozujúce zdravie alebo bezpečnosť.
Ministerka kultúry Marta Cienkowská v nedeľu informovala o podaní sťažnosti na KRRiT v súvislosti so sobotným spravodajstvom stanice.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)