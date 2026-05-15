Poľské ministerstvo má pripravenú žiadosť o vydanie Ziobra z USA
Varšava 15. mája (TASR) - Poľské ministerstvo spravodlivosti má pripravenú žiadosť o vydanie bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra zo Spojených štátov. Vo štvrtok to oznámil minister spravodlivosti Waldemar Žurek, podľa ktorého sa procedúra môže začať po rozhodnutí súdu. V utorok adresovalo USA nótu aj poľské ministerstvo zahraničia, ktoré čaká na odpoveď, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Žurek v televízii TVP Info uviedol, že návrh na extradíciu je už pripravený, no úrady čakajú na verdikt Okresného súdu vo Varšave. Ten má 8. septembra rozhodovať o odvolaní Ziobrovej obhajoby proti rozhodnutiu o dočasnej väzbe. Minister zároveň pripomenul, že dohoda medzi Poľskom a USA umožňuje požiadať o vydanie osoby aj na základe neprávoplatného rozhodnutia o väzbe.
Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacki vo štvrtok informoval, že americká strana pripravuje odpoveď na utorkovú nótu ministerstva zahraničných vecí s otázkou, ako sa Ziobro dostal do USA. Dodal, že až po jej doručení poľská strana rozhodne, či požiada Washington o pomoc pri jeho stíhaní.
Bývalý minister spravodlivosti sa podľa vlastných vyjadrení nachádza v USA po odchode z Maďarska, kde spolu s bývalým štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Marcinom Romanowskim ešte za vlády Viktora Orbána získal medzinárodnú ochranu.
Poľská prokuratúra ho stíha v kauze zneužitia financií z Fondu spravodlivosti, určeného na pomoc obetiam trestných činov. Vyšetrovatelia mu pripisujú okrem iného vedenie organizovanej zločineckej skupiny a ďalšie trestné činy súvisiace s nakladaním s verejnými financiami. Ziobro obvinenia odmieta a tvrdí, že v Poľsku nemá záruku spravodlivého procesu.
Prieskum agentúry SW Research pre denník Rzeczpospolita zverejnený v piatok ukázal, že prípadné poskytnutie ochrany Ziobrovi zo strany USA by mohlo zhoršiť pohľad Poliakov na Spojené štáty. Negatívnejšie by USA po takomto kroku vnímalo 40 percent respondentov, zatiaľ čo priaznivejší postoj deklarovalo 12 percent opýtaných a u tretiny by sa názor nezmenil.
Kritickejší postoj k možnému rozhodnutiu Washingtonu deklarovali najmä ľudia starší ako 50 rokov. Výskum sa uskutočnil v dňoch 12. a 13. mája na reprezentatívnej vzorke 800 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
