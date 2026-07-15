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Poľské ministerstvo navrhuje maximálnu hodinovú odmenu pre lekárov
Rezort navrhuje, aby odmena lekára na kontrakte neprekročila 240 zlotých za hodinu (približne 55 eur).
Autor TASR
Varšava 15. júla (TASR) - Poľské ministerstvo zdravotníctva chce zaviesť maximálnu hodinovú odmenu pre lekárov pracujúcich na kontrakt. Návrh, o ktorom má vo štvrtok rokovať tripartitný tím pre zdravotníctvo, podporujú viac ako tri štvrtiny Poliakov. Vyplýva to z prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita zverejneného v stredu, informuje varšavský spravodajca TASR.
Rezort navrhuje, aby odmena lekára na kontrakte neprekročila 240 zlotých za hodinu (približne 55 eur). Opatrenie je súčasťou pripravovaných zmien vo financovaní zdravotníctva. Podľa prieskumu ho podporuje vyše 77 percent respondentov.
Vysokú mieru podpory zaznamenal návrh medzi voličmi vládnych aj opozičných strán. Za jeho zavedenie sa vyslovilo 82 percent priaznivcov koaličných strán a 73 percent voličov opozície.
Podľa odborníka na verejné zdravotníctvo Michala Zabdyru-Jamroza z Jagelovskej univerzity výsledky naznačujú, že verejnosť je pri nakladaní s verejnými zdrojmi citlivejšia na vysoké príjmy než v súkromnom sektore.
Podľa experta sa do postoja verejnosti premieta aj pretrvávajúca nespokojnosť s fungovaním zdravotníctva. „Ľudia vidia, že nie je zdravé, ak na jednej strane vybraní pracovníci systému zarábajú sumy nepredstaviteľné aj pre strednú triedu a na strane druhej sa nemocnice zadlžujú,“ povedal.
Proti zámeru sa v minulosti vyslovili predstavitelia lekárskej samosprávy. Predseda Najvyššej lekárskej rady Lukasz Jankowski po predstavení reformného balíka uviedol, že zdravotníci očakávajú konkrétne legislatívne návrhy a ich podrobné zdôvodnenie.
Diskusia o odmeňovaní lekárov sa v Poľsku zintenzívnila po júnovej afére vo varšavskej Južnej nemocnici. Pozornosť vyvolali informácie o vysokých príjmoch niektorých lekárov na kontraktoch, vrátane koordinátora urgentného príjmu, ktorý podľa medializovaných údajov zarobil za rok viac ako 1,6 milióna zlotých (približne 370.000 eur).
Lekár, v tom čase člen vládnej Občianskej koalície, okrem toho podľa obvinení zvýhodňoval členov strany pri čakaní na vyšetrenia, či viedol kampaň počas pracovného času. Prípad preverujú viaceré kontrolné orgány a prokuratúra.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Rezort navrhuje, aby odmena lekára na kontrakte neprekročila 240 zlotých za hodinu (približne 55 eur). Opatrenie je súčasťou pripravovaných zmien vo financovaní zdravotníctva. Podľa prieskumu ho podporuje vyše 77 percent respondentov.
Vysokú mieru podpory zaznamenal návrh medzi voličmi vládnych aj opozičných strán. Za jeho zavedenie sa vyslovilo 82 percent priaznivcov koaličných strán a 73 percent voličov opozície.
Podľa odborníka na verejné zdravotníctvo Michala Zabdyru-Jamroza z Jagelovskej univerzity výsledky naznačujú, že verejnosť je pri nakladaní s verejnými zdrojmi citlivejšia na vysoké príjmy než v súkromnom sektore.
Podľa experta sa do postoja verejnosti premieta aj pretrvávajúca nespokojnosť s fungovaním zdravotníctva. „Ľudia vidia, že nie je zdravé, ak na jednej strane vybraní pracovníci systému zarábajú sumy nepredstaviteľné aj pre strednú triedu a na strane druhej sa nemocnice zadlžujú,“ povedal.
Proti zámeru sa v minulosti vyslovili predstavitelia lekárskej samosprávy. Predseda Najvyššej lekárskej rady Lukasz Jankowski po predstavení reformného balíka uviedol, že zdravotníci očakávajú konkrétne legislatívne návrhy a ich podrobné zdôvodnenie.
Diskusia o odmeňovaní lekárov sa v Poľsku zintenzívnila po júnovej afére vo varšavskej Južnej nemocnici. Pozornosť vyvolali informácie o vysokých príjmoch niektorých lekárov na kontraktoch, vrátane koordinátora urgentného príjmu, ktorý podľa medializovaných údajov zarobil za rok viac ako 1,6 milióna zlotých (približne 370.000 eur).
Lekár, v tom čase člen vládnej Občianskej koalície, okrem toho podľa obvinení zvýhodňoval členov strany pri čakaní na vyšetrenia, či viedol kampaň počas pracovného času. Prípad preverujú viaceré kontrolné orgány a prokuratúra.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)