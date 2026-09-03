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Poľské ministerstvo zahraničia si predvolalo ruského veľvyslanca
Predvolanie sa uskutoční v rámci solidarity s Nemeckom ako spojencom Poľska.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 3. septembra (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie Georgija Michna. Varšava mu chce tlmočiť rozhodný nesúhlas s eskaláciou agresívnych krokov Moskvy, uviedol pre agentúru PAP hovorca poľskej diplomacie Maciej Wewior. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Predvolanie sa uskutoční v rámci solidarity s Nemeckom ako spojencom Poľska a hovorca dodal, že podobným agresívnym aktivitám Ruska čelia aj Poľsko a ďalšie krajiny.
Nemecká vláda v utorok na základe vyšetrovania oznámila, že za pokus o útok dronmi na letisko v Lipsku z minulého mesiaca je zodpovedné Rusko. Berlín v reakcii nariadil viacero opatrení vrátane zatvorenia ruského generálneho konzulátu v Bonne a Ruského domu v Berlíne.
Poľsko v uplynulých dňoch čelilo viacerým požiarom závodov spojených s produkciou pre letecký priemysel a drony. „V prípade Skaržyska-Kamiennej niet žiadnych pochybností, že došlo k úmyselnému podpáleniu, teda k sabotáži,“ povedal premiér Donald Tusk. Dodal, že pri požiari v Lubline zatiaľ takéto dôkazy nie sú, avšak vzhľadom na charakter výroby nemožno vylúčiť ani tam úmyselné podpálenie.
Tusk zároveň upozornil na širšie bezpečnostné riziká v regióne. „Ide o eskalačné aktivity zo strany Ruska v celej oblasti. Žiaľ, nejde o prvé prípady a - čo je horšie - určite nejde ani o posledné takéto udalosti,“ uviedol.
Minister obrany Wladyslaa Kosiniak-Kamysz vo štvrtkovom vyjadrení spojil útoky s blížiacimi sa voľbami do ruskej Štátnej dumy 18. až 20. septembra. „V najbližších dňoch sa v Rusku blížia voľby, takže pred nimi určite môže dochádzať k eskalácii na rôznych miestach“, uviedol. Apeloval tiež na ostražitosť voči akémukoľvek správaniu, ktoré vyvoláva obavy a vyzval jeho nahlasovanie bezpečnostným zložkám. „Najbližšie týždne a mesiace budú určite náročné,“ zhodnotil.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Predvolanie sa uskutoční v rámci solidarity s Nemeckom ako spojencom Poľska a hovorca dodal, že podobným agresívnym aktivitám Ruska čelia aj Poľsko a ďalšie krajiny.
Nemecká vláda v utorok na základe vyšetrovania oznámila, že za pokus o útok dronmi na letisko v Lipsku z minulého mesiaca je zodpovedné Rusko. Berlín v reakcii nariadil viacero opatrení vrátane zatvorenia ruského generálneho konzulátu v Bonne a Ruského domu v Berlíne.
Poľsko v uplynulých dňoch čelilo viacerým požiarom závodov spojených s produkciou pre letecký priemysel a drony. „V prípade Skaržyska-Kamiennej niet žiadnych pochybností, že došlo k úmyselnému podpáleniu, teda k sabotáži,“ povedal premiér Donald Tusk. Dodal, že pri požiari v Lubline zatiaľ takéto dôkazy nie sú, avšak vzhľadom na charakter výroby nemožno vylúčiť ani tam úmyselné podpálenie.
Tusk zároveň upozornil na širšie bezpečnostné riziká v regióne. „Ide o eskalačné aktivity zo strany Ruska v celej oblasti. Žiaľ, nejde o prvé prípady a - čo je horšie - určite nejde ani o posledné takéto udalosti,“ uviedol.
Minister obrany Wladyslaa Kosiniak-Kamysz vo štvrtkovom vyjadrení spojil útoky s blížiacimi sa voľbami do ruskej Štátnej dumy 18. až 20. septembra. „V najbližších dňoch sa v Rusku blížia voľby, takže pred nimi určite môže dochádzať k eskalácii na rôznych miestach“, uviedol. Apeloval tiež na ostražitosť voči akémukoľvek správaniu, ktoré vyvoláva obavy a vyzval jeho nahlasovanie bezpečnostným zložkám. „Najbližšie týždne a mesiace budú určite náročné,“ zhodnotil.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)