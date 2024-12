Poľské predsedníctvo v EÚ bude klásť dôraz na bezpečnosť

Varšava 10. decembra (TASR) - Poľská vláda v utorok predstavila program, priority, logo a motto poľského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré znie: "Bezpečnosť, Európa!". TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a denníka Gazeta wyborcza.



Poľsko prevezme šesťmesačné rotujúce predsedníctvo v EÚ 1. januára 2025 od Maďarska. Novinky o poľskom predsedníctve budú zverejňované na webovej stránke Poland25.eu, ktorá už bola spustená.



Poľský minister pre záležitosti EÚ Adam Szlapka v utorok na tlačovej konferencii ozrejmil, že prioritou poľského predsedníctva v EÚ bude "sedmoraká bezpečnosť". Objasnil, že "dnes neexistuje dôležitejšia otázka ako bezpečnosť, a to vonkajšia, vnútorná, informačná, ekonomická, energetická, potravinová, zdravotná". Doplnil, že poľské predsedníctvo v Bruseli "nečakajú so strachom, ale s nádejou".



V rámci vonkajšej bezpečnosti spomenul Szlapka okrem iného posilnenie obranného priemyslu, posilnenie vzťahov so Spojenými štátmi, odstrašenie protivníkov a podporu Ukrajiny.



Za kľúčové pre vnútornú bezpečnosť považuje okrem iného predchádzanie nelegálnej migrácii, sabotážam, terorizmu a organizovanému zločinu.



Informačným pilierom bezpečnosti je podľa poľskej vlády boj proti masovým dezinformáciám a falošným správam.



Prioritou ekonomickej bezpečnosti by malo byť posilnenie konkurencieschopnosti ekonomiky EÚ a upustenie od politiky zákazov a príkazov s cieľom uvoľniť potenciál pre podnikanie.



Szlapka na tlačovej konferencii poznamenal, že "pre nikoho nie je tajomstvom, že z pohľadu Poľska je energetická bezpečnosť prioritou". Dodal, že zámerom poľskej vlády je, aby energetické zdroje boli lacné a dostupné pre firmy i občanov a bez závislosti od dodávateľov nevýhodných pre Poľsko i EÚ.



Do rámca potravinovej bezpečnosti poľský minister zahrnul konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a prístup všetkých občanov EÚ ku kvalitným produktom.



Zdravotným pilierom bezpečnosti je okrem iného koordinácia zdravotných politík a bezpečnosť dodávok liekov, ale aj duševné zdravie, a to najmä mladších generácií.