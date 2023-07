Poľské spravodajské služby nepotvrdili vagnerovcov v Bielorusku

Varšava 6. júla (TASR) - Poľské spravodajské služby nemajú nijaký dôkaz o tom, že sa príslušníci ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny presunuli do Bieloruska. Vyhlásil to vo štvrtok poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Po tom, čo sa zakladateľ Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin pokúsil koncom júna zorganizovať v Rusku ozbrojenú vzburu, sa objavili špekulácie, že vagnerovci si vybudujú novú základňu v Bielorusku. Výstavbu tábora naznačovali aj družicové zábery.



No podľa Kamiňského sa zdá, že vagnerovci zostali v Rusku. "Chcem zdôrazniť jednu vec: naše služby zatiaľ nepotvrdili prítomnosť Vagnerovej skupiny v Bielorusku, okrem jej lídra," uviedol šéf poľského rezortu vnútra.



Zároveň však poukázal na to, že situácia sa môže kedykoľvek zmeniť a Poľsko preto pristúpilo k opatreniam, ktoré majú zabrániť destabilizácii na poľských hraniciach.



"Nepochybne môžu byť títo žoldnieri použití na to, aby zvýšili napätie na našich hraniciach," uviedol Kamiňski s tým, že by sa malo rátať s možnými provokáciami.



"Vagnerova skupina môže byť tiež použitá v operáciách namierených na odvrátenie našej pozornosti od dôležitejších hrozieb, ktoré predstavuje ruský a bieloruský režim," povedal minister.



Zároveň upozornil na to, že príslušníkmi Vagnerovej skupiny sú okrem ruských vojakov aj vrahovia a nebezpeční kriminálnici. Dodal, že Poľsko nikdy nedovolí, aby prišlo na jeho hraniciach k destabilizácii. Poľská vláda pritom minulý týždeň oznámila, že na hranice s Bieloruskom vyšle ďalších 500 policajtov, ktorí sa tam pridajú k 5000 pohraničníkom a 2000 vojakov.



"Je isté, že vagnerovskí žoldnieri neprídu do Bieloruska odpočívať. Budú mať za úlohu vykonať misiu namierenú proti Ukrajine, Litve alebo Poľsku," domnieva sa Kamiňski.



Bieloruský prezident Alexander Lukašenko taktiež vo štvrtok oznámil, že Prigožin je v Petrohrade a jeho žoldnieri zostávajú v táboroch, kde sa nachádzali aj pred vzburou proti Moskve. Ukončenie ich nedávnej vzbury pomohol vyjednať práve Lukašenko a v rámci tejto dohody sa mal Prigožin presunúť do Bieloruska výmenou za bezpečnostné záruky pre seba a svojich žoldnierov.