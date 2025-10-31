Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľské stíhačky zachytili ďalšie ruské lietadlo nad Baltským morom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Incident sa odohral krátko pred 9.00 h, keď bola dvojica poľských stíhačiek MiG-29 vyslaná na zachytenie ruského lietadla, ktoré letelo bez podaného letového plánu a s vypnutým transpondérom.

Autor TASR
Varšava 31. októbra (TASR) - Poľské stíhačky v piatok ráno zachytili nad Baltským morom ďalšie ruské prieskumné lietadlo typu Il-20. Išlo už o tretí takýto zásah poľského letectva v priebehu tohto týždňa, oznámilo Operačné velenie ozbrojených síl Poľska (DO RSZ). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Incident sa odohral krátko pred 9.00 h, keď bola dvojica poľských stíhačiek MiG-29 vyslaná na zachytenie ruského lietadla, ktoré letelo bez podaného letového plánu a s vypnutým transpondérom. Poľskí piloti identifikovali stroj a sprevádzali ho v súlade s postupmi NATO. K narušeniu poľského vzdušného priestoru nedošlo.

Podľa DO RSZ narastajú v posledných dňoch aktivity ruského letectva v oblasti Baltského mora. Poľské ozbrojené sily podľa velenia zostávajú v plnej bojovej pohotovosti a naďalej úzko spolupracujú so spojencami z NATO.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
