Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Zahraničie

Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

.
Slnko zapadá nad Baltským morom na severe Poľska 16.08.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vo štvrtok nadránom informovalo poľské operačné velenie o aktivovaní všetkých dostupných vzdušných síl v reakcii na ruské útoky proti cieľom na Ukrajine.

Autor TASR
Varšava 30. októbra (TASR) - Poľské stíhačky MiG-29 vo štvrtok nad Baltským morom zachytili ďalšie ruské prieskumné lietadlo. Oznámil to minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, podľa ktorého ide o pokračovanie opakujúcich sa incidentov v oblasti. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.

Minister obrany počas návštevy v Kartuzach uviedol, že k záchytu došlo vo štvrtok ráno, deň po podobnom incidente. „Dnes MiGy-29 zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom, rovnako ako včera,“ povedal Kosiniak-Kamysz. Zdôraznil, že hrozba pre Poľsko prichádza z východu, zo strany Ruskej federácie, a kritizoval politikov, ktorí podľa neho svojimi vyhláseniami proti Nemecku či Ukrajine oslabujú záujmy Poľska.

Vo štvrtok nadránom informovalo poľské operačné velenie o aktivovaní všetkých dostupných vzdušných síl v reakcii na ruské útoky proti cieľom na Ukrajine. Do pohotovosti boli uvedené stíhačky, lietadlo včasného varovania a systémy protivzdušnej obrany i rádiolokačného prieskumu. Operácia sa skončila krátko po desiatej hodine.

Operačné velenie už v stredu potvrdilo, že poľské MiGy-29 zachytili ruské prieskumné lietadlo typu Il-20, ktoré sa pohybovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Baltským morom bez letového plánu a s vypnutým transpondérom. Nebolo zaznamenané narušenie poľského vzdušného priestoru.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR