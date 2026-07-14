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Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo

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Na snímke stíhačky. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Minister označil incident za dôkaz pokračujúcich hybridných aktivít Moskvy.

Autor TASR
,aktualizované 
Varšava 14. júla (TASR) - Poľské stíhačky v utorok napoludnie zachytili nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo Il-20, ktoré sa pokúsilo priblížiť k poľskému vzdušnému priestoru. Oznámil to poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po zasadnutí vlády, informuje varšavský spravodajca TASR.

„Pohotovostná dvojica našich stíhačiek zachytila ruské prieskumné lietadlo, ktoré sa pokúsilo vletieť do poľského vzdušného priestoru,“ uviedol minister. Po kontakte stíhačiek s lietadlom sa ruskí piloti vzdialili späť v smere do ruského vzdušného priestoru.

Podľa ministra išlo o prvý takýto incident po dlhšom čase. Dodal, že cieľom letu bolo rozpoznávanie systémov protivzdušnej obrany.

Minister označil incident za dôkaz pokračujúcich hybridných aktivít Moskvy. „Rusko predstavuje priamu a najväčšiu hrozbu pre Severoatlantickú alianciu,“ vyhlásil.

Kosiniak-Kamysz zároveň kritizoval postoje spochybňujúce podporu Ukrajine. „Nech si túto udalosť ešte raz uvedomia všetci, ktorí sa pokúšajú prekrúcať realitu, aká nebezpečná je Ruská federácia,“ povedal.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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