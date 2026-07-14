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Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo
Minister označil incident za dôkaz pokračujúcich hybridných aktivít Moskvy.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 14. júla (TASR) - Poľské stíhačky v utorok napoludnie zachytili nad Baltským morom ruské prieskumné lietadlo Il-20, ktoré sa pokúsilo priblížiť k poľskému vzdušnému priestoru. Oznámil to poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po zasadnutí vlády, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Pohotovostná dvojica našich stíhačiek zachytila ruské prieskumné lietadlo, ktoré sa pokúsilo vletieť do poľského vzdušného priestoru,“ uviedol minister. Po kontakte stíhačiek s lietadlom sa ruskí piloti vzdialili späť v smere do ruského vzdušného priestoru.
Podľa ministra išlo o prvý takýto incident po dlhšom čase. Dodal, že cieľom letu bolo rozpoznávanie systémov protivzdušnej obrany.
Minister označil incident za dôkaz pokračujúcich hybridných aktivít Moskvy. „Rusko predstavuje priamu a najväčšiu hrozbu pre Severoatlantickú alianciu,“ vyhlásil.
Kosiniak-Kamysz zároveň kritizoval postoje spochybňujúce podporu Ukrajine. „Nech si túto udalosť ešte raz uvedomia všetci, ktorí sa pokúšajú prekrúcať realitu, aká nebezpečná je Ruská federácia,“ povedal.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Pohotovostná dvojica našich stíhačiek zachytila ruské prieskumné lietadlo, ktoré sa pokúsilo vletieť do poľského vzdušného priestoru,“ uviedol minister. Po kontakte stíhačiek s lietadlom sa ruskí piloti vzdialili späť v smere do ruského vzdušného priestoru.
Podľa ministra išlo o prvý takýto incident po dlhšom čase. Dodal, že cieľom letu bolo rozpoznávanie systémov protivzdušnej obrany.
Minister označil incident za dôkaz pokračujúcich hybridných aktivít Moskvy. „Rusko predstavuje priamu a najväčšiu hrozbu pre Severoatlantickú alianciu,“ vyhlásil.
Kosiniak-Kamysz zároveň kritizoval postoje spochybňujúce podporu Ukrajine. „Nech si túto udalosť ešte raz uvedomia všetci, ktorí sa pokúšajú prekrúcať realitu, aká nebezpečná je Ruská federácia,“ povedal.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)