Poľské Tatry hlásia takmer plnú obsadenosť počas Vianoc a Silvestra
Ceny sú v porovnaní s minulým rokom mierne nižšie, čo podľa zástupcov turistického sektora prispelo k zvýšenému záujmu o tatranský región.
Autor TASR
Zakopané 23. decembra (TASR) - Počas tohtoročných sviatkov smeruje do poľských Tatier zvýšený počet turistov. Na obdobie Vianoc je obsadených viac ako 80 percent ubytovacích kapacít, na Silvestra vyše 90 percent. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Ceny sú v porovnaní s minulým rokom mierne nižšie, čo podľa zástupcov turistického sektora prispelo k zvýšenému záujmu o tatranský región. Podľa Karola Wagnera z Tatranskej hospodárskej komory láka návštevníkov sviatočná atmosféra, stabilné zimné podmienky a otvorené lyžiarske strediská.
Aj keď prírodného snehu je málo a nie všetky zjazdovky sú otvorené, mrazy umožnili zasnežovanie tratí, takže sa v Tatrách darí udržať lyžiarsku sezónu. Záujem o pobyty prudko vzrástol najmä v posledných dňoch pred sviatkami, keď v iných regiónoch krajiny chýbajú vhodné podmienky na lyžovanie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)