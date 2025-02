Poľské Tatry navštívil v roku 2024 rekordný počet turistov

Zakopané 5. februára (TASR) – Poľský Tatranský národný park (TPN) navštívilo v roku 2024 rekordných päť miliónov 91 tisíc turistov, čo je najvyšší počet v histórii. Predchádzajúci rekord štyri milióny 788 tisíc návštevníkov pochádzal z roku 2021, informuje spravodajca TASR podľa správy PAP.



Štatistiky návštevnosti vychádzajú z predaja vstupeniek a odhadov na základe počtu turistov využívajúcich lanovku na Kasprowý Vrch. Najväčší záujem bol počas letných mesiacov, v auguste vyše 992 tisíc turistov a v júli 832 tisíc.



Medzi najobľúbenejšie miesta patrilo najväčšie tatranské pleso Morské oko, ktoré od januára do novembra navštívilo 694 tisíc ľudí. Lanovkou na Kasprowý Vrch sa vyviezlo viac než 587 tisíc turistov a Koščieliská dolina zaznamenala vyše 530 tisíc návštevníkov.



V roku 2024 výrazne vzrástol predaj elektronických vstupeniek, ktoré si kúpilo viac než 816 tisíc turistov. Podľa TPN sa zvýšená návštevnosť sústreďuje najmä na nižšie položené horské lesy, čo znižuje nápor na citlivé vysokohorské oblasti.



"Našou prioritou zostáva vzdelávanie a hľadanie kompromisných riešení. Limity návštevnosti zatiaľ plošne neplánujeme, no sme pripravení zasiahnuť, ak si to ochrana prírody vyžiada," uviedla Paulina Kolodziejska z TPN. Park podľa nej sleduje kľúčové ukazovatele stavu prírody, ako sú populácie kamzíkov, medveďov či svišťov a v prípade potreby uzatvára niektoré turistické trasy.



Poľský Tatranský národný park ponúka 275 kilometrov značených turistických trás rôznej náročnosti, vybavených bezpečnostnými prvkami, ako sú reťaze, svorky a rebríky.



Návštevnosť slovenských Vysokých Tatier dosiahla podľa Združenia cestovného ruchu Tatry v roku 2023 takmer 4 milióny turistov. Po Slovákoch boli najčastejšími návštevníkmi Česi a Poliaci, ktorých počet narástol o 20 percent. Medzi najnavštevovanejšie miesta patria Hrebienok, Popradské pleso a spomedzi štítov slovensko-poľský hraničný vrch Rysy.