Utorok 31. marec 2026
Poľské Tatry zasiahlo silné sneženie, záchranári vydali varovania

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Autor TASR
Zakopané 31. marca (TASR) - Poľský Tatranský národný park (TPN) v utorok uzavrel cestu k Morskému oku a vyzval turistov, aby nechodili do hôr. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia TPN.

Opatrenie prijali na podnet horskej záchrannej služby TOPR z dôvodu zvýšeného lavínového nebezpečenstva po intenzívnom snežení a bude platiť až do odvolania, kým sa situácia v oblasti nestabilizuje. Uzavretý úsek patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické trasy v poľských Tatrách.

Správa parku zároveň upozornila, že podmienky v horách sú aktuálne nepriaznivé. Snehová pokrývka je hlboká a nestabilná, viaceré chodníky nie sú prešliapané a nízka oblačnosť výrazne zhoršuje viditeľnosť.

„Neodporúčame dnes vychádzať do hôr,“ uviedol TPN s tým, že ani skúsenosti, lavínová výbava a znalosť pohybu v zimnom teréne nemusia postačovať na bezpečný pohyb.

Návštevníkov vyzvali, aby sledovali aktuálne informácie a zvážili svoje rozhodnutia, keďže bezpečnosť závisí od individuálneho prístupu a posúdenia rizík.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

