Poľské Tatry zaznamenali tento rok rekordnú návštevnosť

Varšava 30. júla (TASR) - Poľské Tatry zaznamenali v prvom polroku tohto roka rekordnú návštevnosť. Od januára do konca júna 2025 vstúpilo na turistické chodníky poľského Tatranského národného parku (TPN) viac než 2,8 milióna ľudí, pričom len v júni to bolo vyše 568.000 vstupov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Podľa riaditeľa TPN Szymona Ziobrowského sú Tatry napriek malej rozlohe mimoriadne rôznorodé a unikátne z hľadiska prírody, čo vysvetľuje ich rastúcu obľubu. Zároveň upozornil, že narastajúci počet turistov vytvára zvýšený tlak na prírodu a infraštruktúru parku.



Za prvý polrok tohto roka bola najnavštevovanejšia trasa vedúca na Kasprov vrch, kam sa lanovkou vyviezlo vyše 253.000 turistov. Nasledovali cesty k Morskému oku s takmer 241.000 návštevníkmi a do Koščieliskej doliny s viac než 210.000 turistami.



Rastie aj popularita tzv. e-lístkov, ktoré umožňujú vyhnúť sa čakaniu pri vstupe do parku, keďže vstup na udržiavané turistické trasy je spoplatnený. Elektronický lístok využilo takmer 383.000 ľudí. Vyše 105.000 osôb vstúpilo do parku bezplatne na základe Karty veľkej rodiny.



V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa počet návštev zvýšil o viac než milión. V roku 2024 celkovo evidovali rekordných 5,1 milióna vstupov, zatiaľ čo v roku 2023 to bolo 4,51 milióna. Pre porovnanie, v roku 2015 navštívilo poľskú časť Tatier 3,18 milióna turistov.



Turistom je v poľských Tatrách k dispozícii 275 kilometrov značených chodníkov rôznej náročnosti, od jednoduchých trás vhodných pre rodiny s deťmi až po náročné vysokohorské výstupy so zabezpečeniami ako reťaze, stúpačky či rebríky.











