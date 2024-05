Poľské úrady na hranici s Bieloruskom zadržali ruského zbeha

Varšava 8. mája (TASR) - Poľská pohraničná stráž zadržala 41-ročného ruského vojaka, ktorý sa do krajiny pokúšal nelegálne vstúpiť z Bieloruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Ako prvá o zadržaní v stredu informovala komerčná rozhlasová stanica RFM FM. Neskôr to potvrdil aj hovorca hlavného veliteľa pohraničnej stráže Andrzej Juzwiak.



"Našli sa u neho ruské vojenské doklady vrátane zmluvy s ozbrojenými silami, ktorá sa týkala účasti na vojne proti Ukrajine," uviedla stanica RFM FM.



Podľa nej mal občan Ruska na sebe civilné oblečenie a nebol ozbrojený, pričom zrejme dezertoval z ruskej armády a do Poľska sa snažil dostať cez Bielorusko priamo z frontovej línie na Ukrajine.



Muž sa vraj pokúšal využiť ilegálnu migračnú trasu, ktorú zriadil režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka s cieľom nahnať migrantov z Blízkeho východu, severnej Afriky a strednej Ázie do Európy.



Agentúra PAP dodala, že zadržaný je v súčasnosti vo väzbe poľskej pohraničnej stráže a prebieha s ním administratívne konanie, v ktorom sa rozhoduje o tom, či môže v Poľsku požiadať o medzinárodnú ochranu.