Poľské voľby by vyhrala Tuskova Občianska koalícia
Súčasná vládna koalícia by však podľa týchto výsledkov v Sejme stratila potrebnú väčšinu.
Autor TASR
Varšava 8. januára (TASR) - Občianska koalícia (KO) Donalda Tuska by podľa prieskumu agentúry United Surveys v prípade volieb získala podporu 31 percent voličov, opozičné Právo a spravodlivosť (PiS) 26 percent a Konfederácia 11 percent. Súčasná vládna koalícia by však podľa týchto výsledkov v Sejme stratila potrebnú väčšinu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Do Sejmu by sa dostali aj krajne pravicová Konfederácia poľskej koruny (KKP) s takmer 10 percentami a Ľavica s ôsmimi percentami. Pod hranicou zvoliteľnosti by zostali strany Razem (vyše štyri percentá), Poľská ľudová strana (tri percentá) a Poľsko 2050 (dve percentá). V porovnaní s decembrom si PiS polepšilo, KO mierne stratila.
Účasť vo voľbách deklarovalo 58 percent opýtaných, 38 percent ju odmieta. Podľa prepočtu na mandáty by vládna KO získala 182 mandátov. Väčšinu by však mala opozícia a PiS so 149 mandátmi, Konfederácia (53) a KKP (43) by dokázali vytvoriť vládu.
Prieskum uskutočnila agentúra United Surveys pre portál Wirtualna Polska od 2. do 4. januára 2026 na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
