Poľského exposlanca po hladovke previezli z väzenia do nemocnice

Varšava 23. januára (TASR) - Jedného z bývalých poslancov poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) previezli na urgentnú pohotovosť nemocnice pre zhoršený zdravotný stav. Bol odsúdený za zneužívanie právomocí verejného činiteľa a vo väznici začal protestnú hladovku. Informoval o tom poradca prezidenta Andrzeja Dudu Blažej Pobožy, na ktorého sa v utorok odvolala tlačová agentúra PAP.



Mariusza Kamiňského, niekdajšieho ministra vnútra, a jeho štátneho tajomníka Macieja Wasika varšavský súd v decembri odsúdil na dva roky väzenia. Išlo o kauzu zneužitia protikorupčnej provokácie, na ktorej sa podieľali v roku 2007. V tom čase viedli Poľský protikorupčný úrad a úmyselne zdiskreditovali vtedajšieho ministra poľnohospodárstva Andrzeja Leppera. Verdikt súdu je konečný.



Na protest proti zadržaniu 9. januára začali Kamiňski a Wasik na druhý deň protestnú hladovku.



Noviny Gazeta Wyborcza v pondelok napísali, že Kamiňského previezli zo zadržiavacieho centra v meste Radom do nemocnice, lebo sa mu zhoršil zdravotný stav.



"Ministrov stav je vážny," povedal poradca prezidenta Pobožy pre katolícku stanicu Telewizja Trwam. "Máme informácie, že nie je v ohrození života, ale už len to, že ho museli previezť do nemocnice, je dôkazom o naozaj dramatickej situácii," dodal.



Tlačový úrad riaditeľstva väzenskej služby uviedol, že nemôže prezrádzať žiadne informácie o zdravotnom stave väzňov. Vysvetlil, že ak väzeň žiada prehliadku, ktorú nemožno urobiť vo väzenskej nemocnici, má právo na prevoz do miestnej nemocnice.



Prezident Duda v roku 2015 Kamiňského a Wasika omilostil, túto právomoc však prezident podľa súdu nemal v prípade neukončeného súdneho konania.



Obaja politici zostávajú za mrežami, Duda sa im preto rozhodol znovu udeliť milosť. Generálneho prokurátora vyzbval, aby ich prepustil počas trvania konania o udelení milosti.