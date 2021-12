Poľského vojaka, ktorý ušiel do Bieloruska, budú súdiť za dezerciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Varšava 18. decembra (TASR) - Poľská vojenská polícia v piatok oznámila, že voči poľskému vojakovi, ktorý počas hliadkovania na hranici EÚ utiekol do Bieloruska, sa začne trestné stíhanie pre dezerciu. Poľské ministerstvo obrany informovalo, že traja nadriadení tohto vojaka boli prepustení zo služby.Bieloruská pohraničná služba predtým uviedla, že poľský vojak Emil Czeczko požiadal v Bielorusku o politický azyl. Urobil tak údajne pre "".Zdroj z poľských bezpečnostných síl pre ruskú agentúru RIA Novosti uviedol, že poľský vojak, ktorý utiekol do Bieloruska, odišiel z postu bez svojej zbrane.Bieloruské médiá kontrolované tamojším režimom medzičasom odvysielali výňatok z rozhovoru s vojakom, v ktorom popísal, ako "". "" povedal podľa ruského prekladu v rozhovore.Vyhlásil tiež, že je "".V rozhovore pre televíznu stanicu Belerus 1 vojak povedal, že poľské bezpečnostné sily údajne zabili dobrovoľníkov, ktorí pomáhali migrantom. "" povedal. Podľa agentúry RIA Novosti vojak v rozhovore tvrdí, že všetci boli Poliaci a pohraničníci "".Spravodajský web TVN24.pl informoval, že vojak, ktorý dobrovoľne odišiel z miesta výkonu služby, bude vyšetrovaný pre podozrenie z dezercie. Zo zákona vyplýva, že vojak, ktorý pri dezercii utečie do cudziny alebo sa z cudziny odmietne vrátiť, môže byť potrestaný odňatím slobody na jeden až desať rokov.Príslušné operačné velenie vo svojom tvíte ubezpečilo, že bude pokračovať v úsilí postaviť dezertéra pred súd.Poľská armáda vydala ku kauze vyhlásenie, v ktorom potvrdila, že došlo k "". "" uvádza sa vo vyhlásení.Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak uviedol, že vojak "". "" napísal na sociálnej sieti Twitter.Armáda neskôr uviedla, že troch nadriadených dezertéra prepustili zo služby.Emil Czeczko bol do svojej dezercie príslušníkom 11. delostreleckého pluku 16. pomorskej mechanizovanej divízie, ktorá bola nasadená ako posila pohraničnej stráže v čase migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach.Poľsko, pobaltské štáty a ďalšie krajiny Európskej únie obviňujú režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že láka migrantov z krízových oblastí sveta do svojej krajiny a potom ich posiela k hraniciam eurobloku. Minsk sa podľa nich takto mstí za sankcie, ktoré EÚ uvalila na Lukašenkov režim za porušovanie ľudských práv, čo však Bielorusko popiera.