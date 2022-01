Poľského vojaka na hranici s Bieloruskom zasiahol hodený kameň

Varšava 20. januára (TASR) - Poľského vojaka slúžiaceho na hraniciach s Bieloruskom hospitalizovali po tom, ako mu hlavu zasiahol kameň hodený z bieloruskej strany. Na sociálnej sieti Twitter to vo štvrtok oznámila poľská pohraničná stráž.



Situácia na poľsko-bieloruských hraniciach je stále napätá a v stredu sa ju na celom úseku pokúsilo nelegálne prekročiť ďalších 38 ľudí.



Pohraničná stráž podľa spravodajského webu Polsatnews spresnila, že v oblasti Mielnik si v stredu skupina "30 cudzincov s podporou bieloruských služieb" sa pokúšala násilím si vynútiť prechod cez hranicu. Všetci civilisti boli zadržaní. Ide o občanov Iraku, Guiney, Pakistanu, Sýrie a Indie. Pri tomto incidente došlo aj k zraneniu poľského vojaka hodeným kameňom.



Pohraničná stráž informovala aj o udalosti z utorka, keď bieloruskí vojaci sňali štít s vyobrazením štátneho znaku z jedného zo svojich hraničných priechodov a prešli s ním hlbšie na územie Bieloruska. Po niekoľkých hodinách sa vrátili a začali fotografovať miesto činu. Popoludní bieloruské pohraničné služby nahlásili útvaru pohraničnej stráže v Podleskom vojvodstve, že znak na ich logu bol poškodený.



Kríza na hraniciach Bieloruska s Lotyšskom, Litvou a Poľskom trvá od začiatku minulého roka, keď sa do týchto krajín pokúšal nelegálne dostať nezvyklo veľký počet migrantov z tretích krajín. Kríza sa prudko vyostrila 8. novembra, keď sa z bieloruskej strany k poľským hraniciam priblížilo niekoľko tisíc ľudí. Niektorí z nich sa pokúsili dostať do Poľska násilím, pričom prerazili plot z ostnatého drôtu.



V posledných týždňoch sa migranti pravidelne pokúšajú vstúpiť na poľské územie v malých skupinách. Celkovo bolo za uplynulý rok zaznamenaných asi 40.000 pokusov nelegálnych migrantov o ilegálny vstup do Poľska z Bieloruska. Rok pred tým ich bolo len 122.



Podľa poľských tajných služieb je v súčasnosti v Bielorusku asi 4000 - 5000 nelegálnych migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy.