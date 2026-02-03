< sekcia Zahraničie
Poľského zamestnanca rezortu obvinili zo spolupráce s cudzími službami
Podľa neoficiálnych zdrojov agentúry PAP je zadržaná osoba civilným zamestnancom Oddelenia obrannej stratégie a plánovania.
Autor TASR
Varšava 3. februára (TASR) - V sídle poľského ministerstva obrany v utorok ráno zadržali dlhoročného zamestnanca rezortu. Je podozrivý zo spolupráce so zahraničnými tajnými službami, informuje varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia ministerstva.
Voči osobe boli vznesené obvinenia zo spolupráce s cudzími spravodajskými službami. Prípad prešetruje vojenská kontrarozviedka (SKW) v spolupráci s Oddelením pre vojenské záležitosti Národnej prokuratúry a Vojenskou políciou. Momentálne prebiehajú procesné úkony a ministerstvo viac informácií neposkytlo.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
