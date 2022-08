Poľskej firme na vývoj liekov proti rakovine dajú 22 miliónov eur

Brusel/Luxemburg 17. augusta (TASR) - Európska investičná banka (EIB) poskytne 22 miliónov eur (vyše 100 miliónov poľských zlotých) poľskej spoločnosti Ryvu Therapeutics na vývoj liekov pre liečbu rakoviny. Informuje spravodajca TASR.



Európska komisia v stredu v tejto súvislosti vyhlásila, že spoločnosť Ryvu Therapeutics sa zameriava na nové terapie s malými molekulami, ktoré riešia doteraz nenaplnené medicínske potreby pri liečbe onkologických ochorení.



Financovanie sa poskytuje v rámci rizikového dlhového nástroja EIB, ktorý je prispôsobený špecifickým potrebám financovania rýchlo rastúcich inovatívnych spoločností v krajinách EÚ. Potrebné záruky poskytuje Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý je súčasťou Investičného plánu pre Európu.



Podpora EIB pomôže spoločnosti Ryvu Therapeutics investovať do vývoja nových spôsobov liečby rakoviny od ich objavu až po klinické skúšky. V konečnom dôsledku sa poľská spoločnosť zameriava na riešenie klinických nedostatkov súčasnej liečby v onkológii a poskytuje pacientom prístup k inovatívnym terapiám hematologických a solídnych (pevných) nádorov.



Ako uviedol výkonný podpredseda Európskej komisie pre ekonomiku Valdis Dombrovskis, investícia EIB do poľskej spoločnosti Ryvu Therapeutics posilní pozíciu Európy ako výskumného centra pre inovácie, ktoré menia a zachraňujú ľudské životy. "Dodatočné financovanie pôjde na nové objavy, výskum a vývoj inovatívnych liekov na liečbu pacientov s rakovinou. Táto investícia tiež podporí regionálnu ekonomiku a vytvorí vysokokvalifikované pracovné miesta," dodal Dombrovskis.



Predstavitelia EIB zároveň zdôraznili, že inovácie, výskum, digitálna ekonomika a rozvoj ľudského kapitálu sú hlavnými prioritami finančnej inštitúcie EÚ. V roku 2021 celkové financovanie takýchto projektov v rámci EIB dosiahlo celosvetovo 20,7 miliardy eur.



Spoločnosť Ryvu Therapeutics so sídlom v Krakove je jedným z hlavných zamestnávateľov vysokokvalifikovaných výskumníkov v biotechnologickej oblasti v Poľsku.