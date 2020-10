Poľskí akademici protestujú proti novému ministrovi školstva

Varšava 21. októbra (TASR) - Aktivisti oblečení ako ochrankári v stredu skoro ráno zavesili na budovu poľského ministerstva školstva pútač na protest proti vymenovaniu nového ministra Przemyslawa Czarneka, ktorého pokladajú za náboženského fundamentalistu a za nebezpečenstvo pre poľskú mládež a univerzity. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Univerzitní akademici v Poľsku protestujú proti vymenovaniu nového ministra školstva konzervatívnou vládou. Minister napríklad povedal, že LGBT ľudia nie sú rovnoprávni s "normálnymi ľuďmi" a ženy boli stvorené na rodenie detí, pričom vyjadril podporu telesným trestom.



Do stredy vyše 2600 profesorov a ďalších akademikov podpísalo petíciu s výzvou na bojkotovanie ministra Czarneka, člena vládnej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorého tento týždeň uviedol do funkcie prezident Andrzej Duda.



Czarnek bude vo svojom úrade dohliadať na systém škôl a univerzít. Do funkcie bol dosadený pri nedávnej reorganizácii vlády, ale prísahu zložil dva týždne po ostatných ministroch, až po svojom vyliečení z nákazy novým koronavírusom.



Na pútači zavesenom aktivistami bol nápis "Bojkotujte Czarneka, homofóba, xenofóba, fundamentalistu". Ochrankári pútač rýchlo odstránili.



Duda povedal, že vymenovanie Czarneka pomôže obnoviť určitú ideologickú rovnováhu v oblasti, v ktorej dominujú ľavicovo-liberálne názory.



Akademici, ktorí petíciu podpísali, však vnímajú Czarneka ako extrémistu a náboženského fundamentalistu, ktorý môže uškodiť vzdelávaciemu systému v Poľsku. Obávajú sa, že jeho nepriateľstvo voči gejom a lesbičkám znamená, že nebude chrániť sexuálne menšinových mladých ľudí, ktorí niekedy trpia depresiou a šikanovaním.



Czarnek sa zúčastnil na demonštráciách usporiadaných krajne pravicovou organizáciou Národný radikálny tábor, pripomenula AP.