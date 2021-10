Poľskí baníci protestovali proti rozhodnutiu súdu odstaviť Turów

Luxemburg 22. októbra (TASR) - Približne 2000 poľských baníkov protestovalo v piatok v Luxemburgu proti rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ o zastavení ťažby v hnedouhoľnej bani Turów neďaleko českých a nemeckých hraníc a následnej pokute pre Poľsko za ignorovanie tohto predbežného opatrenia.



Baníci hlučne protestujúci pred budovou eurosúdu mali oblečené žlté vesty s nápismi "Ruky preč od Turówu" a mávali bielo-červenými vlajkami odborového hnutia Solidarita. Na súde zanechali protestný list a následne sa presunuli k českému veľvyslanectvu, aby vyjadrili nespokojnosť s iniciatívou Prahy, ktorá k tomuto súdnemu rozhodnutiu viedla.



"Zatvorenie bane by znamenalo kataklizmu pre poľský energetický systém," povedal pre agentúru AP predák baníckych odborov Jaroslaw Grzesik.



Baňa Turów sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hraníc Poľska s ČR a Nemeckom. Česká vláda koncom februára oznámila, že v súvislosti s plánovaným rozšírením bane podala na Poľsko žalobu na európskom súde. Podľa Prahy baňa prispieva k zníženiu hladiny podzemnej vody v pohraničných oblastiach. Aktivisti a miestni obyvatelia sa okrem toho sťažujú aj na hluk a prach.



Európsky súd nariadil v máji Poľsku, aby ťažbu v bani okamžite zastavilo, a to až do konečného rozhodnutia v prípade predmetnej žaloby. Poľsko toto predbežné opatrenie ignorovalo, preto súd v septembri uložil Varšave povinnosť platiť Európskej komisii denné penále vo výške 500.000 eur.



Poľská vláda proti tomuto rozhodnutiu protestovala, pričom zároveň odmietla zavrieť baňu Turów s tým, že zásobuje hnedým uhlím neďalekú tepelnú elektráreň, ktorá poskytuje prúd pre milióny domácností a pokrýva štyri až sedem percent spotreby elektriny v krajine. Baňa Turów je podľa premiéra Mateusza Morawieckeho dôležitá pre energetickú bezpečnosť Poľska a na jej prevádzku sú tiež naviazané desaťtisíce pracovných miest.



Varšava okrem toho poukázala na to, že proti podobným baniam na českej a nemeckej strane hranice sa nesťažuje.