Poľskí biskupi priznali, že neurobili všetko proti zneužívaniu detí

Varšava 23. mája (TASR) - Poľskí biskupi v stredu pripustili, že nespravili všetko preto, aby zabránili zneužívaniu maloletých kňazmi. Informovala o tom agentúra AP.



"Nenachádzame slová, ktoré by opísali to, akú veľkú hanbu pociťujeme v súvislosti so škandálmi pohlavného zneužívania, ktorých sa dopustili kňazi," uvádza sa v stanovisku poľskej biskupskej konferencie.



"Priznávame, že ako pastieri cirkvi sme neurobili všetko preto, aby sme zabránili škodám," uvádza sa ďalej v liste, ktorý sa bude čítať počas nedeľňajšej omše vo všetkých kostoloch v Poľsku.



Vášnivú verejnú diskusiu vyvolal v Poľsku dokumentárny film Tylko nie mów nikomu (Len to nikomu nehovor) o zneužívaní neplnoletých osôb, ktorého sa dopúšťali kňazi. Ten obsahuje výpovede dnes už dospelých mužov a žien, ktorých v detstve obťažovali a znásilnili kňazi. Zároveň odhaľuje, ako cirkev týchto kňazov presúvala z jednej farnosti na druhú a naďalej im tak umožňovala prichádzať do kontaktu s deťmi. Film bol zverejnený v sobotu 11. mája na platforme Youtube.



Poľský prímas Wojciech Polak novinárom vo Varšave povedal, že biskupi takisto začali pracovať na "systematickej" reakcii na problém zneužívania zo strany niektorých duchovných. Primäl ich k tomu podľa Polakových slov práve najnovší dokumentárny film.



"Na základe filmu, ktorý problém zneužívania ukázal z pohľadu obetí, sme si uvedomili rozsah ich utrpenia," píše sa vo vyhlásení biskupov.



Poľská cirkev už roky tvrdí, že problému pedofílie a zneužívania zo strany duchovných sa vážne venuje; mnohí kritici však poukazujú na to, že len malý počet kňazov bol za svoje činy potrestaný.