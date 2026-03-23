Poľskí biskupi v pastierskom liste ostro odsúdili antisemitizmus
Biskupi označili antisemitizmus za závažný prejav nedostatku lásky, ktorý podľa nich pretrváva aj v súčasnosti.
Autor TASR
Varšava 23. marca (TASR) - Poľskí katolícki biskupi v nedeľu v pastierskom liste pri príležitosti 40. výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. v rímskej synagóge ostro odsúdili antisemitizmus a zdôraznili potrebu prehlbovania vzťahov medzi kresťanstvom a judaizmom. Predstavitelia krajnej pravice list skritizovali. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Biskupi označili antisemitizmus za závažný prejav nedostatku lásky, ktorý podľa nich pretrváva aj v súčasnosti. Pripomenuli, že cirkev sa od takýchto postojov jednoznačne dištancuje a v posledných desaťročiach prešla významnou reflexiou svojho vzťahu k judaizmu.
Kľúčovým momentom podľa nich bolo prijatie deklarácie Druhého vatikánskeho koncilu Nostra aetate z roku 1965, ktorá otvorila novú etapu vo vzťahoch medzi katolíckou cirkvou a židmi. Na jej základe neskôr Ján Pavol II. počas historickej návštevy synagógy zdôraznil duchovnú blízkosť oboch náboženstiev. „Ste našimi milovanými bratmi a určitým spôsobom našimi staršími bratmi,“ povedal pápež počas návštevy.
Biskupi pripomenuli, že cirkev odmieta pripisovanie kolektívnej viny židom za smrť Ježiša Krista a odsudzuje všetky formy diskriminácie a prenasledovania. List zároveň poukazuje na spoločné duchovné korene kresťanov a židov, ktoré sa prejavujú najmä v úcte k Božiemu slovu, liturgii a nádeji na príchod mesiáša. Slávenie západokresťanskej a židovskej Paschy, ktoré sa tento rok čiastočne prekrýva, podľa poľských biskupov predstavuje príležitosť na prehĺbenie vzájomného porozumenia.
Autori listu veriacich vyzvali, aby si pripomenuli židovské korene kresťanstva a podporovali dialóg so židovskými komunitami, napríklad návštevou synagóg či osobnými stretnutiami.
Niektorí komentátori kritizovali načasovanie listu počas pokračujúcej vojny na Blízkom východe, iní zase upozornili na to, že biskupi sa nevenovali aktuálnej politickej situácii ani štátu Izrael, ale teologickému kontextu vzťahu dvoch náboženstiev.
Na list kriticky reagovali predstavitelia poľskej krajne pravicovej scény. „Stop judaizácii Poľska,“ napísal na sociálnych sieťach europoslanec Grzegorz Braun, ktorý je trestne stíhaný za zahasenie židovského svietnika v budove Sejmu hasiacim prístrojom.
