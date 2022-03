Poľskí diplomati v Rusku a na Ukrajine zdokumentujú vojnové zločiny

Varšava 15. marca (TASR) - Poľské diplomatické misie v Rusku a na Ukrajine budú naďalej fungovať a ich zamestnanci majú pomôcť s dokumentovaním vojnových zločinov, ktoré Rusko pácha na Ukrajine. V utorok to oznámilo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Informuje o tom TASR na základe správy poľskej agentúry PAP.



Hovorca ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina pre Poľský rozhlas uviedol, že toto rozhodnutie bolo "symbolické, no zároveň dôležité", keďže diplomatické misie v Rusku a na Ukrajine môžu byť užitočné pri evakuácii poľských občanov. Dodal, že veľvyslanec v Kyjeve aj konzul v Ľvove zostanú na svojich pozíciách.



Na otázku o bezpečnosti diplomatického personálu hovorca ministerstva odpovedal, že poľskí diplomati v Moskve boli vystavení rozličným útokom aj pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Dodal, že z Ruska ani Ukrajiny neodídu, lebo ich "čaká náročná práca". Mali by pomáhať so zhromažďovaním informácií o vojnových zločinoch, ktoré na Ukrajine páchajú ruské jednotky, a asistovať tak vyšetrovaniu Medzinárodného trestného súdu v Haagu.



Súd sa 7. marca začal zaoberať žalobou Ukrajiny proti Rusku za tvrdenia, že v dvoch neuznaných republikách na svojom území páchala genocídu. Ruská federácia pojednávanie bojkotovala. Súd uviedol, že rozhodnutie vo veci žaloby vydá v stredu 16. marca.