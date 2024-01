Poľskí dopravcovia po dohode pozastavia blokádu hranice s Ukrajinou

Varšava/Kyjev 16. januára (TASR) - Poľskí kamionisti pozastavia blokádu priechodov na hraniciach s Ukrajinou po tom, čo uzavreli dohodu s vládou, oznámil v utorok poľský minister pre infraštruktúru Dariusz Klimczak. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Protest bude pozastavený do 1. marca," spresnil Klimczak novinárom, pred ktorých predstúpil spolu so zástupcami poľských dopravcov.



Poľskí kamionisti od novembra blokujú hraničné priechody na Ukrajinu na protest proti údajne "nekalej konkurencii" zo strany ukrajinských kolegov a proti uvoľneniu pravidiel prístupu ukrajinských firiem do EÚ.



K protestom sa pridali aj poľskí poľnohospodári, ktorí v prvý januárový týždeň obnovili blokádu hraničného priechodu Medyka v južnom Poľsku, čím narušili nákladnú dopravu medzi oboma krajinami. Sťažovali sa, že od začiatku minulého roka trpia poklesom cien v dôsledku dovozu obilia z Ukrajiny.



Poľskí poľnohospodári 6. januára po podpísaní dohody s poľskou vládou pozastavili blokádu hlavného hraničného priechodu na susednú Ukrajinu. Dohoda podpísaná s ministerstvom poľnohospodárstva poskytuje niektoré dotácie, ako aj výhodné úvery, ktoré farmári požadovali.



Nový poľský premiér Donald Tusk začiatkom januára vyhlásil, že sa pokúsi presvedčiť dopravcov, aby "nevyužívali blokádu ako metódu na obranu svojich záujmov". Zdôraznil, že jeho vláda "urobí všetko" pre to, aby ochránila ich záujmy, keďže čelia tomu, čo označil za "nerovnú konkurenciu".