Poľskí exposlanci mali ísť do väzenia,miesto toho ich prijal prezident

Varšava 9. Januára (TASR) — Poľský prezident Andrzej Duda prijal v utorok dvoch odsúdených poslancov bývalej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Stalo sa tak napriek tomu, že okresný súd vo Varšave poslal polícii príkazy na prevoz exministra vnútra Mariusza Kamiňského a jeho bývalého štátneho tajomníka Macieja Wasika do väzenia, informuje TASR na základe správ agentúry DPA a spravodajskej televízie TVN 24.



Obaja politici sa zúčastnili na akte menovania nových Dudových poradcov. Portál Fakt.pl zverejnil fotografie, na ktorých vidno, že po Kamiňského prišiel domov elektromobil vlastnený prezidentským palácom. Ďalej uviedol, že pri odchode za ním vyrazilo druhé vozidlo, ktoré zablokovalo auto s novinármi.



Polícia v utorok potvrdila, že dostala súdny príkaz na prevoz oboch politikov do väzenia. Keď však prišla na miesta ich trvalého bydliska, už ich tam nezastihla.



Minister vnútra Marcin Kierwiňski popoludní oznámil, že bývalí poslanci boli u prezidenta ešte predtým, ako polícia dostala dokumenty od súdu.



"Stále sme členmi Sejmu, hoci jeho predseda robí nezákonné kroky. Ak pôjdeme do väzenia, budeme politickými väzňami," povedal Kamiňski po odchode z prezidentského paláca.



Wasik dodal, že obaja sa mienia zúčastniť aj na protivládnom pochode, ktorý je naplánovaný na štvrtok popoludní.



DPA píše, že incident zintenzívnil boj o moc medzi novou proeurópskou stredoľavicovou vládou Donalda Tuska a konzervatívnou PiS, z radov ktorej pochádza aj Duda. Schôdza parlamentu, naplánovaná na stredu a štvrtok, bola vzhľadom na tento vývoj odložená na budúci týždeň.



V roku 2015, hneď po nástupe PiS k moci, Duda omilostil Kamiňského a Wasika, ktorých súd prvého stupňa odsúdil na tri roky väzenia za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Dôvodom odsúdenia bola aféra odhalená v roku 2007, v ktorej mal protikorupčný úrad vtedy riadený Kamiňskim úmyselne zdiskreditovať vtedajšieho ministra poľnohospodárstva Andrzeja Leppera. Kamiňski a Wasik sa proti verdiktu odvolali.



Najvyšší súd vlani v júni zrušil omilostenie Kamiňského a Wasika. Zdôvodnil to tým, že omilostení môžu byť len ľudia, u ktorých bola právoplatným rozsudkom preukázaná vina. Obaja museli opäť čeliť súdnemu procesu. Varšavský okresný súd ich koncom decembra odsúdil na dva roky väzenia. Súd tiež nariadil, že obaja politici PiS nebudú môcť päť rokov zastávať verejnú funkciu a prídu o poslanecký mandát.



Duda v pondelok opäť zdôraznil, že podľa neho je milosť z roku 2015 stále platná.