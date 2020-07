Poľskí exprezidenti vyzvali voliť Trzaskowského

Varšava 8. júla (TASR) - Bývalí poľskí prezidenti Bronislaw Komorowski a Aleksander Kwašniewski oznámili, že v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa budú konať túto nedeľu, podporia rivala súčasnej hlavy štátu Rafala Trzaskowského, kandidáta centristickej Občianskej koalície (KO) a primátora Varšavy.



Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v utorok vo Varšave, Kwašniewski podľa spravodajskej televízie televízia TVN24 uviedol, že Trzaskowski je pre Poľsko "lepší".



Aj podľa Komorowského zosobňuje Trzaskowski predstavu o prezidentovi, ktorý sa bude usilovať "skôr spájať ako rozdeľovať" a zaručí dodržiavanie demokratických hodnôt a občianskych práv.



Spolu s Kwašniewským si je Komorowski vedomý, že žiadny kandidát nebude ideálny pre všetkých. Trzaskowski je však lepšou voľbou, pokiaľ ide o ekonomický rast i medzinárodnú pozíciu Poľska.



Kwašniewski pripustil, že medzi politickým krídlom, ku ktorému patrí Trzaskowski, a ľavicovými silami sú politické rozdiely. Napriek tomu však Trzaskowského považuje za "lepšiu voľbu pre Poľsko, za voľbu nádeje na zmenu v Poľsku". Svojich priaznivcov vyzval, aby vo voľbách tiež uprednostnili tohto kandidáta. Trzaskowski je podľa neho schopný efektívne odvrátiť všetky hrozby pre demokraciu a občianske práva v Poľsku.



Kwašniewski kritizoval úradujúceho prezidenta Andrzeja Dudu za porušenie ústavy, oslabenie demokratického systému v krajine a zhoršenie postavenia Poľska v EÚ.



Obvinil tiež Dudu, že ohrozil národnú bezpečnosť tým, že povolil "nezmyselné experimenty" začaté v poľskom obrannom sektore v čase, keď bol ministrom obrany Antoni Macierewicz.



V druhom kole volieb bude za Trzaskowského hlasovať aj Szymon Holownia, ktorý v prvom kole skončil na treťom mieste.



Holownia v rozhovore pre TVN24 opäť vyzval svojich voličov na účasť vo voľbách. Neodporúčal im, ktorého z dvojice kandidátov by mali voliť. Zdôraznil, že Duda a Trzaskowski "nie sú jeho kandidátmi", pričom však dodal, že "jeden z nich určite povedie Poľsko nesprávnym smerom". Trzaskowského program ho tiež celkom nepresvedčil, ale vo voľbách mu dá svoj hlas.



Holownia tiež oznámil, že Hnutie Poľsko 2050, ktoré vedie, sa bude uchádzať o hlasy voličov v najbližších parlamentných voľbách. Ak by sa parlamentné voľby konali už v stredu, podľa prieskumov verejnej mienky by sa v nich toto zoskupenie stalo jednou zo šiestich parlamentných strán.