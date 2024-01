Poľskí farmári blokujú hraničný priechod s Ukrajinou, nedostali záruky

Varšava 4. januára (TASR) - Poľskí poľnohospodári vo štvrtok obnovili protest na hraničnom priechode s Ukrajinou Medyka-Šehyni. Odôvodnili to tým, že od poľskej vlády stále nedostali písomné garancie o splnení ich požiadaviek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Poľskí farmári a kamionisti už takmer dva mesiace blokujú hraničné priechody s Ukrajinou, pričom tvrdia, že neférová hospodárska súťaž zo strany ukrajinských kolegov im spôsobuje vážne straty.



"Po vianočnej prestávke sme vo štvrtok ráno obnovili blokádu hraničného priechodu Medyka," uviedol vodca protestujúcich poľnohospodárov Roman Kondrów pre agentúru AFP. Protesty podľa neho budú pokračovať najmenej do 3. februára.



Poľskí kamionisti od 6. novembra blokujú niekoľko priechodov s Ukrajinou. Žiadajú Európsku úniu, aby znovu zaviedla systém, podľa ktorého ukrajinské spoločnosti potrebujú na činnosť v Európskej únii povolenia, keďže to isté platí na Ukrajine pre vodičov z Únie.



Neskôr sa k nim pridali farmári, ktorí požadujú od vlády pôžičky s nízkym úrokom a dotácie na kukuricu, ktorej jej cena poklesla v dôsledku dovozu z Ukrajiny. Priechod v Medyke začali blokovať 23. novembra.



Solidárnu výnimku pre ukrajinské dopravné spoločnosti predĺžila EÚ až do júna 2024. Poľskí kamionisti tvrdia, že toto opatrenie ich oberá o zisky. Kyjev sa spolieha na cestnú prepravu poľnohospodárskych produktov aj vzhľadom na to, že jeho čiernomorské prístavy sú zablokované v dôsledku vojny s Ruskom.



Spoluorganizátor protestov Rafal Mekler pre AFP povedal, že s vládou prebiehajú rokovania, ktoré dosiaľ neboli úspešné. Poľskí dopravcovia napriek tomu umožňujú prechádzať aspoň osobnej doprave a humanitárnej a vojenskej pomoci.



Poľský premiér Donald Tusk v stredu povedal, že sa bude snažiť presvedčiť kamionistov, aby nevyužívali blokádu ako metódu na presadzovanie svojich záujmov. Zároveň dodal, že urobí všetko pre to, aby ich záujmy ochránil pred "nerovnocennou hospodárskou súťažou s ukrajinskými dopravcami".



Pod záštitou predstaviteľov EÚ vedú rokovania na vyriešenie krízy aj ukrajinskí a poľskí ministri infraštruktúry, zatiaľ však nedospeli k dohode.