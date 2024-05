Poľskí farmári protestovali proti environmentálnej politike EÚ

Varšava 10. mája (TASR) – Desaťtisíce farmárov a pravicových aktivistov v piatok vo Varšave protestovali proti environmentálnej politike Európskej únie (EÚ). TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Demonštranti žiadali uvoľnenie environmentálnych opatrení EÚ a zastúpeniu EÚ vo Varšave odovzdali petíciu. Počas protestu na podporu svojich požiadaviek trúbili, púšťali sirény, odpaľovali ohňostroje a mávali transparentmi s nápisom "Preč so zelenou dohodou". Na proteste sa podľa odhadu hovorkyne miestnych úradov zúčastnilo 30.000 až 35.000 ľudí, organizátori však očakávali viac.



K protestu sa pripojili aj poslanci opozičnej národno-konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) vrátane bývalého premiéra Mateusza Morawieckieho a Jarosława Kaczyńského. Preč so zelenou dohodou je aj naším riešením, vyhlásil Kaczyński a Brusel obvinil z pokusu o zmarenie poľského rozvoja.



Verejnoprávna TVP odvysielala archívny film z roku 2021, keď bola PiS vo vláde. Kaczyski v ňom chváli Green Deal ako "dobrý plán", ktorý by mohol byť prínosom pre krajiny ako Poľsko.



Cieľom Európskej zelenej dohody je do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu EÚ prostredníctvom reforiem v oblasti výroby energií, dopravy, priemyslu a poľnohospodárstva.