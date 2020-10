Poľskí farmári protestovali proti návrhu zákona o ochrane zvierat

Varšava 7. októbra (TASR) - Poľnohospodári v Poľsku v stredu svojimi traktormi spomaľovali premávku na hlavných cestách a pred sídlami kancelárií poslancov parlamentu odstavili fúriky s hnojom, aby takto protestovali proti novému zákonu, ktorý okrem iného zakazuje prevádzku kožušinových fariem a vývoz zvierat porazených v súlade s náboženskými pravidlami.



Ako uviedla agentúra AP, poľnohospodári protestovali aj proti nedávnemu zosadeniu ministra poľnohospodárstva, ktorý kritizoval tento zákon navrhovaný vládou.



Podľa AP dnešná akcia bola prvým veľkým protestom farmárov proti pravicovej koaličnej vláde vedenej konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), odkedy sa v roku 2015 ujala moci.



Farmári boli pritom hlavnou voličskou základňou PiS a stotožňovali sa s jej veľkorysými bonusmi pre rodiny a s podporou tradičných hodnôt v poľskej spoločnosti.



Kontroverzný nový zákon na ochranu zvierat je momentálne v Senáte, hornej komore poľského parlamentu.



Ak by bol schválený, znamenalo by to, že v Poľsku sa bude musieť skončiť prevádzka fariem na chov kožušinových zvierat, zakázané budú aj vystúpenia zvierat v cirkusoch a nebude možný ani vývoz zvierat, ktoré boli zabité v súlade s pravidlami niektorého z náboženstiev.



Tento zákon vyvolal veľkú krízu vo vládnucej pravicovej koalícii, pretože dve malé koaličné strany ho pri hlasovaní v dolnej komore parlamentu odmietli podporiť. Ako dôvod uviedli, že zákon je pre farmárov zlý.



Farmári v súvislosti s prerokúvaným zákonom pohrozili ďalšími protestmi.



Poľský prezident Andrzej Duda, ktorý kandidoval v nedávnych voľbách s podporou PiS, medzičasom naznačil, že by zákon o ochrane zvierat mohol nepodpísať.