Poľskí farmári protestujú proti zelenej dohode EÚ

Varšava 4. júna (TASR) - Poľskí poľnohospodári začali v utorok trojdňový protest proti Európskej zelenej dohode, pričom zablokovali cestu vedúcu na juhovýchode krajiny k hraničnému priechodu s Ukrajinou v obci Hrebenne. Oznámila to tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Podľa polície budú mať v utorok ťažkosti vodiči nákladných áut, ktorí sa pokúsia vycestovať z Poľska na Ukrajinu cez zmienený priechod. Poľnohospodári spustili blokádu priechodu o 10.00 h. Okrem iného tým chceli vyjadriť solidaritu s farmármi z viacerých krajín EÚ, ktorí v utorok protestujú proti zelenej dohode v Bruseli. Protest poľských poľnohospodárov pri hraničnom priechode má podľa vyjadrenia polície trvať do štvrtkovej polnoci.



Demonštrujúci farmári oznámili, že medzi 08.00 h a 20.00 h umožnia prejazd na Ukrajinu 12 nákladným autám z čakajúcej kolóny. Každú hodinu okrem tohto pustia cez hranice aj štyri kamióny s humanitárnou pomocou či rýchlo sa kaziacim tovarom alebo s nebezpečným nákladom. Úplne však budú blokovať prejazdy nákladných vozidiel z Ukrajiny do Poľska, priblížila polícia.



Cieľom Európskej zelenej dohody je klimatická neutralita EÚ v roku 2050. Zavedenie takejto politiky však spochybňujú poľnohospodári z mnohých krajín, podľa ktorých uškodí ich podnikaniu. Dohoda preto v ostatnom čase vyvolala ich protesty v celej EÚ.